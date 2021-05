Deputado Chicão preside sessão histórica na Alepa

O deputado Francisco Melo, o Chicão, primeiro servidor efetivo da casa que preside a A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), presidiu, ontem, a importante sessão ordinária do legislativo estadual que aprovou à unanimidade, três Projetos de Lei de autoria do Poder Executivo que tratam sobre o programa “CNH Pai D’égua”, sobre a fixação do valor dos soldos de Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e, por último, o que dispõe acerca do Imposto da Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.



Na ordem da pauta do dia, os deputados aprovaram o Projeto de Lei nº 125/202, que institui o Programa Social Carteira Nacional de Habilitação “CNH Pai D’égua”, que objetiva a formação, qualificação e habilitação profissional de condutores de veículos automotores, de forma gratuita.

O Programa visa conceder aos jovens de baixa renda a isenção do pagamento de cursos, exames médicos e outras taxas cobradas no processo de emissão da Carteira Nacional de Habilitação, quando aprovados no processo de habilitação e inscrição, incluindo modalidades nas categorias A ou B; AB; e na adição e mudança da categoria de atividades remuneradas.



A proposta beneficiará candidatos com 18 anos completos, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que concluíram o ensino fundamental.

Serão reservados 10% do quantitativo total das vagas ofertadas, por modalidade, à obtenção da CNH Especial para Pessoas com Deficiência (PcD), legalmente assim reconhecidas, que se enquadrarem nos requisitos exigidos da Lei.



O Governo do Estado destacou em mensagem enviada aos parlamentares que “o projeto busca beneficiar os jovens de 18 anos completos a adquirir sua 1ª habilitação, podendo assim ser mais uma forma de renda e qualificação para o mercado de trabalho”, esclarecendo que recursos utilizados para execução do Programa serão do próprio Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/P A.

Para ter direito à gratuidade na emissão da CNH, é necessário ser residente no Pará, não possuir penalidades decorrentes de infrações de trânsito de natureza grave ou gravíssimo, nos 12 meses que antecedem a inscrição no programa, não ter nos últimos cinco anos nenhuma condenação judicial por condutas praticadas no trânsito estabelecidas em Lei e que não caibam mais recursos, e possuir Certidão Negativa de Antecedentes Criminais emitida pela Policia Civil do Estado do Pará.

SOLDOS

Outra proposta aprovada foi o Projeto de Lei 52/2021, que fixa o valor dos soldos de Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, equiparando ao salário mínimo vigente no país.

A Lei também se aplica aos inativos das corporações em questão e aos seus pensionistas, de acordo com regras e forma de cálculo dos benefícios previdenciários abrangidos pela paridade.

Com a aprovação, o efetivo dos militares das corporações da PM e dos Bombeiros contemplará 3.025 soldados; 6.941 cabos; 2.748 terceiros sargentos; 2.313 segundos sargentos, 1.146 primeiros sargentos; 735 subtenentes e 217 aspirantes.

IPVA

Para assegurar a manutenção das atividades econômicas, os parlamentares aprovaram o Projeto 111/2021, que prevê alteração na Lei Estadual n° 6.017, de 30 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.

Com alteração na Legislação, ficarão isentos do pagamento do IPVA os veículos de propriedade de pessoa jurídica com atividade principal, referente ao exercício de 2021, conforme Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE.

Dentre as atividades beneficiadas pela medida estão hotéis, restaurantes, lanchonetes, casas de chá, de sucos, bares, agências de viagens, operadores turísticos, entre outros estabelecimentos e similares.

Fotos : Ozeas Santos (AID/Alepa)