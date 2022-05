Deputado denuncia Lula por campanha eleitoral antecipada

O deputado federal e líder do PSDB na Câmara, Carlos Sampaio, protocolou no Ministério Público Eleitoral uma representação contra o pré-candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Por causa do discurso do petista, na última quinta-feira (5), em Sumaré (SP), o parlamentar apontou uma suposta campanha eleitoral antecipada.

Nas redes sociais, Sampaio disse que Lula está acostumado a cometer crimes. Segundo ele, o petista voltou a infringir a lei ao pedir que seus apoiadores “votem agressivamente no 13”.

– Acostumado a cometer crimes, Lula voltou a infringir a lei ao pedir que seus apoiadores “votem agressivamente no 13”, durante um discurso na cidade de Sumaré (SP). Se a lei eleitoral proíbe que se peça votos antes do início da campanha, não vou admitir que Lula siga descumprindo as regras e se coloque acima da lei! Vamos pra cima – escreveu o deputado.

Fonte: Pleno News

As informações são do UOL.