Deputado federal Celso Sabino lança pré-candidatura à reeleição no Pará

Foi com festa, alegria e mais de 3 mil pessoas presentes, que o deputado federal Celso Sabino (União Brasil) lançou no sábado (4), a pré-candidatura dele à reeleição. O evento ocorreu na sede da escola de samba Rancho Não Posso me Amofiná, no bairro do Jurunas, em Belém.

Ao lado do presidente e vice-presidente do União Brasil Nacional, Luciano Bivar e Antonio Rueda, respectivamente, Sabino anunciou o início da pré-campanha. Luciano Bivar, que é também pré-candidato à presidência da República e que estava em agenda em Belém, manifestou sua alegria ao participar do ato de apoio a Celso Sabino.

“Estamos hoje em festa para comemorar a pré-campanha de reeleição do nosso deputado federal. Eu saí de Brasília e vim pra cá para dizer que esse é o deputado que apoio”, afirmou Bivar. Prefeitos, deputados estaduais, vereadores e lideranças de todo o estado Pará participaram do evento político.

Celso Sabino iniciou seu discurso agradecendo a todos pela presença e ressaltando a união com prefeitos de todos os cantos do Estado. “Teve prefeito que viajou mais de 1.000 quilômetros para estar aqui, como meus amigos Wilton Lima (prefeito de Sapucaia) e dr Moacir (prefeito de Xinguara)”, disse o parlamentar.

“É um sentimento de gratidão e de dívida com todos que estão aqui. Isso é uma família, sofremos juntos, trabalhamos juntos, sorrimos juntos”, continuou Sabino.

Eleito deputado federal com mais de 146 mil votos, em 2018, Celso Sabino vem se destacando em Brasília e elevando o nome Estado do Pará com sua atuação na bancada federal.

Em pouco mais de 3 anos no cargo, ele se mostra firme e atuante e tem participado de diversas comissões e sendo destaque na bancada paraense com projetos de sua relatoria, como a Lei Sansão – que institui pena de 2 a 5 anos de prisão para quem comete maus-tratos a animais; Lei Aldir Blanc II – que vai destinar mais de 3 bilhões para cultura; além da Reforma Tributária – que vai mudar o modelo de tributação do Brasil.

Presidente da Comissão Mista de Orçamento

Destaque na pauta econômica, Celso Sabino foi eleito o presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), sendo o primeiro parlamentar paraense a presidir a comissão que vai designar o orçamento do Brasil para 2023.

“Acabamos de ter o privilégio de ser o primeiro paramentar paraense a ser eleito para umas das comissões mais importantes do Brasil, quero agradecer ao meu partido União Brasil que me indicou para essa honrosa missão”, declarou.

Bivar, que foi um dos apoiadores para a eleição de Sabino como presidente da CMO, disse que o paraense era o mais capacitado para o cargo. “Escolhemos Celso Sabino pois ele tem capacidade de trabalho e dedicação à causa pública”, afirmou o pré-candidato à presidência.

Para 2023, Sabino anuncia que vai por na mesa da comissão projetos em prol do Brasil, mas também do Pará. “Vou utilizar todas as ferramentas que estiverem à minha disposição para trazer projetos grandiosos para o Estado do Pará”, resumiu.

Fonte: Debate com informações da assessoria parlamentar do deputado