Deputado Neil alerta que traficantes do Pará estão sendo treinados no Complexo da Maré

O deputado coronel Neil (PL) usou a tribuna no Grande Expediente, na Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, nesta quarta-feira, 27, para repercutir a matéria nacional sobre o treinamento dos traficantes no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e afirmou que essa ação reflete no Estado do Pará, pois muitos titulares do crime vêm mais preparados para executar suas ações.

O parlamentar afirmou que o Pará tem hoje representantes dessas facções e isso é preocupante. Enfatizou que é urgente que os governos façam um plano de ação conjunta para impedir a evolução e proliferação do crime organizado. ”Na reportagem, as imagens mostram criminosos dando treinamento de guerrilha no Complexo da Maré e o Pará não está distante disso. Lá é um celeiro de traficantes. É grave a situação”, disse.

O deputado pediu que as forças policiais tomem alguma atitude, e lembrou que o ministro da justiça precisa agir e preparar ações policiais com as forças armadas para render os traficantes do Complexo da Maré e apreender o armamento. ” São fuzis de alto impacto e vem coisa grande aí, podem esperar”, disse Neil.

O Fantástico mostrou no último domingo, 24, como criminosos montaram uma espécie de escola preparatória com táticas de guerrilha no complexo da Maré, que envolve até simulação de bomba. As imagens feitas por drones são fruto de dois anos de investigação e identificaram mais de mil pessoas que fariam parte dos grupos criminosos que atuam na região. O deputado disse que as invasões ao interior, conhecido como crime do cangaço, são uma preocupação.

Imagem: Celso Lobo (AID/Alepa)