Deputado paraense é o novo presidente da Comissão de Orçamento da Câmara

O deputado Celso Sabino (União-PA) foi eleito na tarde de terça feira (4) o novo presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO). Celso Sabino é advogado, Administrador e Auditor fiscal, com doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais.

Celso Sabino prometeu manter a austeridade e responsabilidade fiscal na elaboração do Orçamento de 2023. “Nosso desafio para este ano é elaborar um Orçamento para o próximo ano respeitando e honrando os princípios de austeridade e responsabilidade fiscal. O cobertor é curto e as responsabilidades são imensas.”

Natural de Belém do Pará, o deputado Celso Sabino exerce o seu primeiro mandato parlamentar em Brasília.

Celso Sabino prometeu conduzir o Orçamento de 2023 sem se preocupar com o próximo governo. “Nós estamos em um ano eleitoral e não sabemos quem será o próximo presidente da República. Quem vier a ser o presidente terá o Orçamento elaborado por nós da maneira mais republicana possível, visando sempre o bem comum e o desenvolvimento do nosso País”, assegurou o relator-geral.

Além da CMO, presidida por Sabino, o partido União Brasil, que é a fusão do PSL e DEM, ficará também com a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Ou seja, as duas comissões mais importantes da casa legislativa.

Fonte: Debate Carajás com Roma News