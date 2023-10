Deputado pede informações sobre incêndio em embarcação com 17 passageiros

O deputado Carlos Bordalo (PT), em seu pronunciamento nesta terça-feira, 31, na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, pediu informações às autoridades marítimas no Estado, Marinha do Brasil, à Capitania dos Portos da Amazônia Oriental e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, sobre as causas do incêndio em uma embarcação oriunda do Estado Amapá, quando se dirigia em viagem para o município de Anajás, na Ilha do Marajó, na última quinta-feira, 26.

Por sua vez o parlamentar, pediu ainda informações sobre que providências de prevenção à acidentes marítimos deste tipo têm sido desenvolvidas. “Solicitamos a investigação dos motivos que provocaram o incêndio na referida embarcação, bem como providências para garantir uma maior fiscalização dos portos e das embarcações privadas que realizam a travessia fluvial de passageiros, com destino a Ilha do Marajó”.

Em seu pronunciamento, o parlamentar registrou que o fato foi colhido no dia 26, por meio das redes sociais. “A informação da ocorrência de um incêndio em uma embarcação de madeira, tipo catraio, de médio porte que teria saído de um município do Estado do Amapá, com destino a cidade de Anajás, na Ilha do Marajó, e que após o incêndio teria ocorrido uma explosão. Segundo as versões, a embarcação teria a bordo 17 passageiros, incluindo mulheres e crianças, que sofreram ferimentos leves.

Assim que tiveram conhecimento do fato uma equipe da Capitania dos Portos do Amapá (CPAP) foi para o local do acidente. “Uma embarcação de madeira de médio porte que seguia para Anajás, na ilha do Marajó, pegou fogo na tarde desta quarta-feira (25), no rio Amazonas, entre o banco do Chagas e a Fazendinha, distrito de Macapá, município do Amapá. Os tripulantes e passageiros da embarcação foram levadas ao HE de Macapá e Santana para os devidos cuidados”, informou a Marinha, em nota.

O deputado Carlos Bordalo foi um dos proponentes de um trabalho que redundou na aprovação da Lei 10.079/2023, que trata sobre o regime de delegação da prestação dos serviços de transporte intermunicipal de passageiros no Estado do Pará, pelos meios hidroviário ou terrestre. Para ele, somente com um trabalho em conjunto dos órgãos competentes que se obterá segurança na navegação nos rios amazônicos.

Imagem: Celso Lobo (AID/Alepa)