Deputado quer apoio aos pecuaristas em crise devido o preço da arroba do boi

O deputado Torrinho Torres subiu à tribuna na última terça-feira, 05, para expor a situação dos produtores, devido à desvalorização do preço da arroba do boi “Esta situação está arruinando a pecuária”, avaliou. Ele informou que a arroba do boi era vendida a 300 reais há um ano, e que hoje os frigoríficos estão oferecendo de 170 a 175 reais pela arroba. Ele pediu a prorrogação das dívidas que estão vencendo de 2023 e 2024, diminuição dos juros e a taxa Selic. “Se não for feita alguma medida, simplesmente o produtor rural na área da pecuária vai quebrar”, disse.

Para o deputado, cerca de 50% do patrimônio dos pecuaristas estão comprometidos. “Assustando os produtores rurais, principalmente os que têm empréstimos vencidos”.

Torrinho esteve neste último final de semana na Feira Agropecuária de Xinguara, que é referência do Estado e do país. “Os pecuaristas do sul e sudeste do Pará me pediram para levantar esta bandeira. Agora, vou conversar com os meus colegas para nos dirigirmos aos deputados da bancada federal, para através dela, junto com a SENEAR, para que o Governo Federal sinalize alguma coisa para salvar os pecuaristas do Brasil”, pediu.

O parlamentar explicou que a situação é difícil. “O pequeno, médio e até o grande produtor têm empréstimos nos bancos oficiais, pegaram um recurso quando o boi estava em alta, compraram um bezerro na época por R$ 2.700, e hoje o boi praticamente é o preço de um bezerro de um ano atrás”.

Ele não sabe explicar o motivo desta desvalorização. “Não sei se o problema é de oferta, porque existe um ciclo de queda, mas geralmente é de curto prazo, no máximo de cinco anos e este, está demorando mais”, alertou. “Até porque as exportações estão no mesmo patamar, e a previsão de 2023 é fechar no mesmo índice obtido em 2022”. As exportações para China, maior importador, estão regulares.

Torrinho pretende criar um movimento para solicitar uma medida do Governo Federal em benefício dos pecuaristas, envolvendo o Banco Central, os ministérios da Economia e da Agricultura.

Imagem: Celso Lobo (AID/Alepa)