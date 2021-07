Deputados acionam o MP contra Doria por caos em São Paulo

‘Prometeu resolver o problema da segurança pública no estado, mas só piorou’, apontou Carla Zambelli

A deputada federal Carla Zambelli e o deputado estadual Danilo Balas apresentaram uma representação no Ministério Público, contra o governador de São Paulo, João Doria. Os parlamentares querem uma apuração de responsabilidade pelo caos na Região Central da capital paulista.

Nesta sexta-feira (30), Zambelli publicou um vídeo nas redes sociais para falar sobre a representação. Na legenda, ela destacou que há um descaso na área da Cracolândia.

– Nas representações, o deputado Danilo Balas e eu pedimos apurações de ilícitos penais e administrativos por parte do governador Doria no descaso com a Cracolândia — a ausência da PM fez com que a GCM tivesse que agir na região.

Já no vídeo, a parlamentar disse que Doria ordenou a retirada da policia da região.

– Essa representação é muito importante para que a gente possa entender que Doria ordenou a retirada da Polícia Militar na Cracolândia. E isso aumentou o perigo do local para moradores, comerciantes. Doria prometeu resolver o problema da segurança pública no estado de São Paulo, mas só piorou com uma atitude: faltou valorizar a Polícia Militar, a Polícia Civil. Tudo o que ele prometeu não foi feito: aumentar os recursos, os salários, o efetivo. Nada disso ele fez – explicou.

Fonte: Pleno.news