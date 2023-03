Deputados apresentam requerimentos em benefício de Abaetetuba, Alenquer e o sul do Pará

O município de Abaetetuba tem sido motivo de discussão em todo o Estado desde o último dia 26 de fevereiro. A causa é o deslizamento de terra nos bairros de São João e São José, fazendo com que 108 famílias ficassem desabrigadas. Para colaborar e assegurar nas ações que são para garantir o direto das famílias desalojadas, a deputada Lívia Duarte, no horário de liderança de quarta-feira passada, dia 1º, apresentou requerimento sobre a criação de uma Comissão Externa de deputados para acompanhar a situação de calamidade instalada em Abaetetuba.

Segundo a parlamentar, a Comissão Externa do Legislativo Estadual terá o papel de pensar soluções efetivas e eficazes para o problema da moradia em Abaetetuba. “Vamos ter que tirar muita gente daquela orla se a gente não quiser que se repita, pois esse é o segundo episódio em menos de dez anos. Tivemos em 2014 um deslizamento muito parecido em Abaetetuba, no bairro do lado. Vamos ter que dar soluções”, disse ela que sugeriu a construção de um conjunto habitacional, com o apoio do Ministério das Cidades, para remanejar as famílias afetadas e em áreas de risco.

“A Alepa deve criar essa comissão e ir até o município por uma questão de solidariedade, também. Foram 108 famílias atingidas, eu vi de perto o que aconteceu com aquelas casas. O processo de remoção das pessoas de suas casas é muito doloroso. Ainda bem que nenhuma vida humana foi atingida diretamente, mas deixar algo que você construiu ao longo dos anos e com suor do seu trabalho dói. Que a gente possa prestar algum auxílio e prevenção para às pessoas que se encontram em vulnerabilidade naquele lugar. Precisamos de política pública estruturante que faça estudo geológico e topográfico na região”, defendeu.

SAÚDE

A deputada Maria do Carmo ao se manifestar na tribuna comentou sobre a saúde no município de Alenquer. “Sabemos que o Governo Federal não encontrou a saúde em boas condições, principalmente na área financeira. Está havendo uma luta para que alguns profissionais da saúde possam receber seu pagamento. O Hospital Santo Antônio, que é muito antigo, fica em Alenquer, é o único hospital na cidade. Infelizmente, a unidade de saúde está passando por uma crise gravíssima. Há salários atrasados e atraso de medicação, o hospital está para fechar as portas”, comentou.

“Propus a criação dessa Frente Parlamentar que será composta por deputados e por entidades da sociedade civil. Vamos trabalhar em benefício do aperfeiçoamento desse setor no sul do Pará. Através da Frente Parlamentar será possível fomentar o interesse da sociedade ligada ao setor agropecuário como um todo”, afirmou o deputado.

Imagem: Ozéas Santos (AID/Alepa)