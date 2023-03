Deputados aprovam pedido de empréstimo do Pará aos EUA para investimento em educação

Os deputados autorizaram durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado, nesta terça-feira, 28, o Poder Executivo a contratar operação de crédito externo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, no valor de até 100 milhões de dólares, na moeda dos Estados Unidos da América. O projeto é de autoria do governo estadual.

“Os recursos serão destinados ao Projeto de Ampliação e Modernização da Infraestrutura e da Oferta Educacional para Garantia do Direito de Aprender no Pará, dentro do Programa Educação Por Todo o Pará, registrou o líder do governo o deputado Iran Lima (MDB). O projeto do Executivo foi fundamentado na legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000.

BOMBEIROS

O Projeto de Lei nº 94/2023, que dispõe sobre o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), propõe a fixação do efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, ampliando seu quantitativo e quase dobrando o efetivo de oficiais e praças. O projeto ainda dá maior dinamismo à administração militar e possibilita o melhor atendimento à população paraense e o desempenho da finalidade institucional do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

“Temos hoje cerca de 500 oficiais e 400 praças na corporação. Esse contingente vai aumentar dentro da previsão orçamentária, beneficiando todos os municípios paraenses. O Estado precisa desse aumento de efetivo”, afiançou o deputado Nilton Neves, relator do projeto.

Imagem: Celso Lobo (AID/Alepa)