Deputados comentam decisão da PGR sobre suspensão de posse

O subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, se manifestou neste sábado (28) sobre o pedido do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre o pedido de liminar para suspender os efeitos jurídicos da diplomação de 11 deputados por suposta incitação aos atos do dia 8 de janeiro em Brasília.

A Procuradoria-Geral da União (PGR) se manifestou contra o pedido do Grupo Prerrogativas, formado por advogados ligados à esquerda, com a justificativa de que, desde a diplomação, os parlamentares têm que foram denunciados devem ser julgados de acordo com o Código de Ética da Câmara de Deputados, passando pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

Com a decisão, alguns dos deputados apontados na liminar comentaram com alegria o parecer da PGR.

O deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) parabenizou o subprocurador pelo posicionamento.

– A Constituição é clara ao dizer que somos invioláveis por quaisquer de nossas palavras, opiniões e votos. A todos que se preocuparam comigo e torceram para que a justiça fosse feita, meu muito obrigado. Aos filhotes de ditadores que defendem arbitrariedades contra seus adversários e torciam pela minha cassação, não foi dessa vez; chorem! – escreveu Jordy em suas redes sociais.

O deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) também comemorou:

– Avisa lá que vai ter posse – declarou ele ao ver a notícia na TV.

Após alguns minutos, o parlamentar mineiro voltou a falar sobre o assunto:

– Graças a Deus, justiça foi feita.

O deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS) também fez uma publicação em suas redes sociais publicando o versículo de Isaías 54:17 que diz: “Toda arma forjada contra ti não prosperará; toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás; esta é a herança dos servos do SENHOR e o seu direito que de mim procede, diz o SENHOR”.

Além desses dois, a ação também citava Luiz Ovando (PP-MS); Marcos Pollon (PL-MS); João Henrique Catan (PL-MS); Rafael Tavares (PRTB-MS); Silvia Waiãpi (PL-AP); André Fernandes (PL-CE); Sargento Rodrigues (PL-MG); e Walber Virgolino (PL-PB).

