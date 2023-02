Deputados de várias regiões do Pará participaram da 1ª Sessão Ordinária na Alepa

O deputado Ronie Silva, do MDB, ressaltou em sua fala o ambiente encontrado no prédio da ALEPA, que ainda atravessa obras de melhoria. “Esta Casa está com uma a cara nova e muito mais acolhedora, tanto aos servidores quanto para a população”. Relatou ainda sobre providencias por ele tomadas, com destaque para a visita à Defesa Civil para solicitar apoio ao município de Igarapé Açu; na SETRANs, pedindo pela recuperação da PA 127 e da PA 368, e sobre o terminal rodoviário de Portel.

O parlamentar é empresário e bacharel em Direito e natural de Benevides, município localizado na Região Metropolitana de Belém. Foi vereador mais votado em 2005. Em 2012, foi eleito prefeito do município, com 56,64% dos votos válidos. Já em 2016 foi reeleito vereador. Apesar de nascido no município de Tomé-Açú, no nordeste do Pará, Ronie mudou-se com os pais e irmãos para Benevides ainda na infância. Já em 2022, foi eleito deputado estadual pelo MDB, com 61.297 votos, sendo o quinto mais votado do partido.

Já a deputada Andreia Xarão do MDB, de Breves, em seu pronunciamento inaugural discorreu que na Casa irá representar as mulheres em suas lutas por direitos e que como mulher de coragem veio para trabalhar pelo Marajó e pelos marajoaras e se considerando ainda como uma ribeirinha. Destacou a dificuldade de acesso dos marajoaras a um hospital ou a uma UPA que demora de 18 a 20 horas. Pediu ajuda aos demais deputados para retirar os municípios da região dos piores índices de IDH. Por fim afirmou que irá propor uma bolsa de incentivo aos jovens para manter-se no ensino, já que precisam ajudar seus país no trabalho.

Xarão nasceu em 17 de junho de 1975, no Rio Aramã, distrito de São Miguel dos Macacos, município de Breves. Casada há 25 anos com o atual Prefeito de Breves, Xarão Leão. Cursou Contabilidade na Faculdade Unopar, em Breves. Foi eleita deputada estadual com 48.006 votos.

O deputado Iran Lima (MDB), líder do governo Helder Barbalho, falou sobre o papel do Poder Legislativo em ser uma casa propositiva, e agradeceu pelos seus 92 mil votos obtidos o segundo mais votados no Estado, destacando a importância dos municípios do nordeste paraense, e em especial de sua cidade Moju, responsável por uma votação histórica; e ainda dos municípios do Marajó, que lhe ajudaram na votação conquistada.

Iran lima, nasceu em Moju, tem 59 anos. Formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Pará, é pós-graduado em Contabilidade Gerencial e Auditoria. Em 2004, Iran Lima elegeu-se Prefeito de Moju e reelegeu-se em 2008. Em 2014 foi eleito Deputado Estadual e reelegeu-se em 2018. A convite do Governador Hélder Barbalho, licenciou-se em 2019 para assumir a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (SEDEME) e, em junho de 2020, a Casa Civil da Governadoria do Estado. Novamente concorreu ao cargo de deputado estadual e foi eleito o segundo mais votado do Pará e o quarto mais votado da história.

Imagem: Ozéas Santos (AID/Alepa)