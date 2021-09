Deputados debatem a criação de um novo Hospital Regional para o Marajó

A situação dos moradores da ilha do Marajó é péssima quando o assunto é saúde. Os moradores das cidades marajoaras amargam pela falta de um novo hospital regional de referência para o tratamento de saúde de pequena, média e grande complexidade. O assunto foi tema de de debate durante a sessão da última terça-feira, 28, no plenário da Assembleia Legislativa do Estado, onde o deputado Orlando Lobato foi o primeiro a se manifestar na tribuna.



Lobato afirmou que recebeu relatos de vereadores de Limoeiro do Ajuru sobre as dificuldades enfrentadas pela população do Marajó no atendimento à saúde, em especial daquelas pessoas que vivem no entorno do município de São Sebastião da Boa Vista. Diante dessa realidade, o parlamentar informou que protocolou um pedido de estudos ao governo do Estado do Pará sobre a viabilidade de implantação de um Hospital Regional no Marajó, na cidade de São Sebastião da Boa Vista, para atender a população de cidades próximas, como Curralinho, Muaná e Oeiras do Pará, que juntas possuem aproximadamente 163 mil habitantes.



“O que acontece é que os hospitais e as unidades de saúde dos municípios da região não estão preparados para prestar um bom atendimento. A Ilha do Marajó é um continente enorme, as distâncias são grandes e a população necessita de saúde com melhor infraestrutura. É difícil buscar socorro, quando você conta com transporte fluvial pela frente e, as ocorrências não acontecem só durante dia, acontecem também à noite”, enfatizou.



A região já possui um Hospital Regional Público do Marajó, em Breves. Porém, como é uma ilha fluvio-marítima com uma população de 533.397 habitantes (2015/IBGE), o acesso à saúde fica comprometido pela própria condição geográfica, que depende em sua maior parte de transporte fluvial para fazer a locomoção de pacientes.

FALTAM MÉDICOS

O deputado e médico Dr Galileu disse que acompanha o sofrimento da população marajoara e um dos problemas é a alta rotatividade de profissionais da área médica.



“Uma das dificuldades é manter profissionais médicos fixos nas unidades de saúde da região, além de que muitos municípios possuem somente a atenção básica”, disse.

O deputado Carlos Bordalo, nascido em Curralinho, município marajoara, também reforçou o debate e propôs apoiar a iniciativa.



“Não é fácil conseguir um consenso para que esse dispositivo seja instalado no município de São Sebastião da Boa Vista e eu concordo com a proposta. Mas, para avançar, temos que mudar a nomenclatura de hospital regional e quem sabe possamos ter atendimento de média complexidade e, se possível, de alta complexidade”, destacou.



De acordo com o presidente da Comissão de Saúde no Poder Legislativo Estadual, deputado e médico Dr Jaques Neves, o ideal é que os hospitais regionais tenham condições para atender as demandas de alta complexidade e os casos de maior urgência.



“O Qualifica vai dar mais suporte, mas é preciso que o perfil do hospital possa atender àquela especialidade. Existem reclamações sobre a disponibilidade de leitos. O Hospital Regional de Tucuruí é o único porta aberta para aqueles que não encontram leitos em hospital municipal e nas UPA’s, e essa produtividade é importante para atender quem precisa de atendimento médico”, disse, esclarecendo que é necessário melhorar o sistema de regulação de saúde na rede estadual.

O deputado Junior Hage pediu agilidade na aquisição de equipamentos ao Hospital Regional de Castanhal para atender cirurgias eletivas.



“O Regional de Castanhal, criado para atender casos de Traumatologia e Oncologia, passou a atender pacientes com o coronavírus, quando veio a pandemia. Mas agora não existem mais casos relacionados à Covid-19 na unidade e meu pedido junto à Sespa é para que agilize a licitação da aquisição de equipamentos para a…

Imagem: Balthazar Costa (AID/Alepa