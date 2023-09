Deputados destacam as reformas no Mangueirão e o jogo da seleção do Brasil

Os deputados repercutiram no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Pará anteontem, quarta-feira, 06, para falar sobre o jogo do Brasil contra a Bolívia, que será realizado nesta sexta-feira, 08, no Mangueirão, em Belém, inaugurando as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, prevista para acontecer em sedes localizadas nas cidades dos Estados Unidos, Canadá e no México. O Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, local do jogo, recebeu aprovação após inspeção da delegação do Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, responsável pela competição junto a FIFA, o estádio tem capacidade para 50 mil pessoas.

Para o deputado Dirceu Ten Caten, os paraenses estão na expectativa pela realização do jogo da seleção brasileira depois de um longo período. O ultimo jogo, aqui, foi realizado no dia 28 de setembro de 2011, quando o Brasil venceu a Argentina por 2 a 0, no Mangueirão, em Belém, e conquistava o Super Clássico das Américas.

“Estamos otimistas de poder sediar grandes eventos, e estes acontecimentos são importantes porque mexem com o brio do paraense, principalmente porque o Mangueirão está belíssimo, completamente reformado, digno de ser palco de uma apresentação da seleção brasileira”, falou.

PADRÃO FIFA

O líder do governo, deputado Iran Lima, informou que na sexta, dia do jogo, será apresentado ao público e ao Brasil, a pista de atletismo totalmente recuperada e pronta para abrigar ainda competições oficiais. “Nosso estádio está apto para receber jogos como o da seleção brasileira, porque ficou dentro do padrão FIFA. Reformado ainda para incentivar aos amantes do futebol paraense, no sentido de fortalecer seus clubes e trabalhar para que voltem para disputar a série B e, no futuro, na série A do brasileirão”, falou. Para ele, o Estádio Olímpico do Mangueirão pode gerar diversas atividades econômicas em nosso Estado e com isso impulsionar e economia, o turismo e a geração de emprego e renda.

ELOGIOS DA CBF

“O mais importante de tudo é o reconhecimento da CBF”, informou o deputado Zeca Pirão, líder do MDB, falando dos elogios ao estádio feitos pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, em reunião nas dependências da praça esportiva, nesta quarta. “O presidente disse, inclusive que pretende trazer mais jogos para o estado do Pará, porque teria ficado impressionado com a estrutura do Mangueirão”.

A praça esportiva, que pertence ao governo estadual, foi fechada em fevereiro de 2021 para uma obra de ampliação e modernização. Orçada em R$ 146 milhões, a reabertura foi em março de 2023.

No “evento-teste”, foram 25 mil lugares liberados, no jogo Paysandu X Remo no 1º turno do Paraense. A capacidade oficial subiu de 40 mil para 51 mil espectadores, deixando o Mangueirão em 18º lugar entre os maiores palcos esportivos da América do Sul. Inclusive à frente da Arena da Amazônia, inaugurada em 2014, e líder no Norte desde então. O estádio de Manaus pode receber até 44 mil pessoas. Ou seja, o maior estádio de Belém voltou a ser, também, o maior estádio do Norte, fazendo justiça aos dois rivais e maiores expoentes do futebol na região.

O estádio dispõe de 14 rampas de acesso, incluindo também rampas exclusivas para pessoas com deficiência (PcDs); novas bilheterias e novos elevadores; placas de energia solar; sistema de coleta de água da chuva para utilização nos banheiros, mais de 530 câmeras instaladas, que além de realizarem o monitoramento em tempo real, conseguem fazer o reconhecimento facial das pessoas que frequentam os espaços em dias de evento.

Imagem: Celso Lobo (AID/Alepa)