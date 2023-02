Deputados e a COP 30

Os deputados Lívia Duarte (PSOL) e Carlos Bordalo (PT) protocolaram na Assembleia Legislativa do Pará – Alepa, requerimento para que seja realizada uma sessão especial na Casa a fim de debater questões climáticas e de desenvolvimento sustentável, assim como a realização da Conferência da ONU sobre mudanças climáticas (COP 30) em Belém, em 2025. A capital paraense é indicada pelo governo brasileiro para sediar o evento. O requerimento ainda será votado em plenário. “Considerando a indicação de Belém para sediar a COP 30, é necessário que haja engajamento de todas as instituições (esferas de poder) e da sociedade em geral, com a discussão e o planejamento da nova política ambiental, que já vem sendo adotada pelo govreno federal em harmonia como governo do estado do Pará”, justificam os deputados no requerimento. A data de realização da sessão especial será marcada após a votação.