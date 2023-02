Deputados elegem composição de comissões permanentes da Alepa

Os 41 deputados da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) elegeram, nesta terça-feira, 14, após sessão ordinária no plenário Newton Miranda, presidentes e vice-presidentes das 17 comissões permanentes da Casa de Leis, além de demais membros. A reunião ocorreu na Sala Vip, por volta de 12h.

O líder do governo na Alepa, deputado Iran Lima (MDB), explicou que os titulares de cada comissão foram escolhidos levando em conta a proporcionalidade da bancada de cada partido. Com 13 parlamentares do grupo político na Legislatura vigente, o MDB tem maioria e, por isso, tem direito a um terço da representatividade das Comissões.

“São formadas de comissões de 11 membros e de sete membros, e é respeitada a proporcionalidade de cada partido. Mesmo tendo um terço dos espaços nas Comissões, acabamos abrindo mão de algumas vagas para que a gente possa contemplar todos os partidos, inclusive os partidos que têm apenas um deputado na Casa. Entramos em um consenso e respeitamos ao máximo o que está estabelecido no Regimento Interno, porque o principal respeito é pela proporcionalidade dos partidos na Casa”, pontuou.

De acordo com Iran Lima, a maioria das Comissões já teve escolhido, também, os vice-presidentes. “Foi feita a votação aberta para todos os deputados, das 17 Comissões Permanentes. As duas mais importantes são a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Fiscalização, Finanças e Orçamento. A primeira terá como presidente Eraldo Pimenta e a segunda o deputado Chamonzinho. Ambos foram escolhidos por unanimidade dos membros da Comissão. Todas as 17 comissões têm representatividade de praticamente todos os partidos da Casa, ou como membro titular ou como membro suplente da Comissão”, disse.

Por fim, de acordo com o líder do governo, a importância de terem os membros escolhidos é dar andamento no trabalho das Comissões Permanentes. “Agora o presidente já pode convocar a reunião das Comissões para fazer análise dos projetos que estão terminando na Casa ou vindos do Poder Executivo ou dos Tribunais, do Ministério Público. Ou seja, a Casa já passa a ter um andamento normalizado. Hoje estamos botando em pauta projetos que ainda foram analisados pela Comissão que encerrou o seu mandato. A partir de agora já serão os deputados que compõem a formação da Assembleia Legislativa atual que, com as suas comissões escolhidas, com seus presidentes escolhidos, vão fazer os encaminhamentos”, finalizou.

Confira abaixo os titulares das Comissões Permanentes da Alepa da 61ª Legislatura:

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO FINAL

PRESIDENTE: ERALDO PIMENTA

VICE: FÁBIO FILGUEIRAS

FISCALIZAÇÃO DE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

PRESIDENTE: CHAMONZINHO

VICE: VICTOR DIAS

AGRICULTURA, TERRAS, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

PRESIDENTE: FÁBIO FREITAS

CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO

PRESIDENTE: WESCLEY TOMAZ

CULTURA

PRESIDENTE: LÍVIA DUARTE

DEFESA DA 1ª INFÂNCIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE

PRESIDENTE: ANA CUNHA

DIREITOS HUMANOS, DEFESA DO CONSUMIDOR E DEFESA DOS DIREITOS

PRESIDENTE: CARLOS BORDALO

DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO, ASSUNTOS MUNICIPAIS E TRIBUTAÇÃO

PRESIDENTE: DIANA BELO

EDUCAÇÃO

PRESIDENTE: THIAGO ARAÚJO

MINERAÇÃO, ENERGIA, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PRESIDENTE: RONIE SILVA

PESCA E AQUICULTURA

PRESIDENTE: MARIA DO CARMO

PREVENÇÃO ÀS DROGAS

PRESIDENTE: ROGÉRIO BARRA

RELAÇÕES DO TRABALHO, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESIDENTE: ADRIANO COELHO

SAÚDE

PRESIDENTE: WANDERLAN

SEGURANÇA PÚBLICA

PRESIDENTE: NILTON NEVES

TURISMO E ESPORTES

PRESIDENTE: LU OGAWA

VIAÇÃO, TRANSPORTES, INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

PRESIDENTE: RENATO OLIVEIRA

PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER

PRESIDENTE: PAULA TITAN

Imagem: Guilherme Thorres (AID/Alepa)