Deputados parabenizam pelo dia dos professores e ressaltam conquistas dos educadores

Os deputados repercutiram, durante a sessão ordinária desta terça-feira, 17, as homenagens feitas em alusão ao Dia do Professor pela Alepa. Comemorado oficialmente no dia 15 de outubro, a data foi celebrada com uma sessão solene, ontem, no plenário João Batista com a entrega da Comenda de Honra Mérito da Educação para 25 pessoas, devido proposta do deputado Dirceu Ten Caten (PT).

Na tribuna do plenário Newton Miranda, a deputada Maria do Carmo (PT), vice-líder do governo Helder Barbalho, ressaltou as conquistas alcançadas pelos educadores da rede estadual do Pará que incluem medidas de valorização da categoria, reajuste salarial, abono financeiro, investimentos em infraestrutura e na criação de cursos formativos para fortalecer o processo de ensino – aprendizagem.

“Em abril deste ano, a Seduc implementou um aumento de 15% no piso salarial dos professores do magistério, beneficiando cerca de 19 mil educadores, tanto ativos quanto inativos”, registrou. Ela informou que esse reajuste elevou os vencimentos da categoria em mais de seis mil reais para quase R$ 8 mil. Segundo pesquisa divulgada pelo Movimento Profissão Docente, o Governo do Pará, atualmente, oferece o segundo melhor salário para professores no Brasil.

Maria do Carmo ressaltou ainda a valorização dos servidores da educação no estado através dos programas “Escola Segura” e “Dinheiro na Escola Paraense”, descentralizando o envio de recursos para as escolas; a entrega de 126 escolas novas e/ou reconstruídas; a criação de cargo de coordenação pedagógica, com vencimentos equivalentes a partir do ano de 2024. E anunciou o programa “Escola que transforma”, que visa premiar os professores do Pará em até 3,5 salários adicionais, no caso de alcançarem as metas estabelecidas pela Seduc, na luta para alcançar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). O projeto de lei que regula este programa está em tramitação na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa).

A deputada Lívia Duarte (PSOL) destacou a sessão solene em homenagem aos professores, proposta também por ela, e falou da importância de discutir também a educação pública de qualidade. Já o deputado Elias Santiago (PT) parabenizou os professores pelo Dia 15 de outubro e pelo ofício de contribuírem para a construção de uma sociedade melhor.

O líder do governo na Alepa, deputado Iran Lima (MDB), por sua vez, pontuou a presença dos deputados na sessão em homenagem aos professores. “A sessão esteve repleta de pessoas que fortalecem a luta por uma educação de qualidade”. Ele agradeceu citando nominalmente os parlamentares presentes: Ronie Silva, Coronel Neil, Elias Santiago, Maria do Carmo e Carlos Bordalo, destacando ainda as medidas implementadas pelo governo do Pará de valorização dos profissionais e da educação.

Imagem: AID/Alepa