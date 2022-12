Deputados participam de inauguração da Usina da Paz da Terra Firme, em Belém

O deputado Chicão (MDB), presidente da Assembleia Legislativa do Pará – Alepa, participou, ontem, terça-feira, 06, da inauguração da Usina da Paz da Terra Firme, a oitava entregue pelo Estado à população. Participaram, ainda, os parlamentares com mandato em andamento, Antônio Tonheiro (PP), Ana Cunha (PSDB), Fábio Filgueiras (PSB), Ozório Juvenil (MDB), Professora Nilse (PDT), Fábio Freitas (Republicanos), Nilton Neves (PSD), Júnior Hage (PP) e Victor Dias (União Brasil); e os eleitos para a próxima Legislatura, Lu Ogawa (PP), Zeca Pirão (MDB) e Renato Oliveira (Podemos).



Para o chefe do Legislativo estadual, o Programa é o mais importante da gestão coordenada por Helder Barbalho.



“É um programa que tem um grande alcance social, é uma obra bonita, é uma obra que dá uma arquitetura moderna ao bairro em que ela se instala, e agrega valor. E o alcance que ela tem do ponto de vista social é imensurável. É um programa que, a partir de várias atividades promovidas pelo Governo, vem com a finalidade de diminuir a violência, de buscar oportunidade de trabalho para os jovens, de dar qualidade de vida para a terceira idade. Então é uma obra estruturante, maravilhosa, que hoje a Terra Firme tem a oportunidade de receber no seu bairro. Eu fico feliz por participar deste momento, porque eu considero essa obra, assim como outras que já foram inauguradas, um marco de governo, um marco de administração”, concluiu o presidente da Alepa, deputado Chicão.



Serão disponibilizados gratuitamente mais de 70 serviços, entre: atendimento médico, odontológico, consultoria jurídica, emissão de documentos, atividades esportivas e cursos profissionalizantes. A partir desta quarta-feira (7), o espaço já estará funcionando, com capacidade de atendimento de 1.500 pessoas por dia.



O chefe do Executivo estadual, Helder Barbalho, ressalta que, além de ser um equipamento multifuncional que proporciona uma beleza arquitetônica ao bairro, é um projeto que entregará vida aos mais de 60 mil moradores da comunidade.



“São 70 tipos de serviço que chegam para os moradores do bairro, para que possam ter inclusão social, serviços de cidadania, educação, saúde, cultura, empreendedorismo. Oportunidades que podem transformar socialmente, dentro do conceito dos Territórios Pela paz, com policiamento ostensivo pelas ruas, ou seja, com presença da segurança pública, mas buscando fazer a transformação do ambiente social para garantir a paz”, detalhou Helder Barbalho.



O governador reforçou que agora são 4 Usinas em Belém – Benguí, Cabanagem, Jurunas/Condor e Terra Firme. Até o aniversário da capital paraense, 12 de janeiro, será entregue a unidade Guamá, além das Usinas de Ananindeua, Marituba, Parauapebas, e Canaã dos Carajás. O objetivo é que, ainda em 2023, as 40 maiores cidades do Estado se beneficiem das obras do projeto, que estará presente em regiões do estado. Desde a inauguração da primeira Usina da Paz, em Ananindeua, o programa já realizou mais de 800 mil atendimentos.



Imagem: Baltazar Costa (AID/Alepa)