Deputados têm até o dia 18 para apresentarem emendas à LOA e ao PPA

Segue até o dia 18 de novembro o prazo para os deputados apresentarem emendas ao orçamento previsto para 2022, que é de R$ 31,3 bilhões. A revisão do PPA é específica ao próximo biênio. O prazo regimental de 15 dias para apresentação de emendas aos projetos da Lei Orçamentária Anual (LOA 2022) e de Revisão ao Plano Plurianual (PPA 2020-2023) começa nesta quinta-feira, 04, diz o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (CFFO), deputado Igor Normando (Podemos).

Normando, que é o relator das duas propostas, teve uma reunião há poucos dias com a equipe da CFFO para tratar dessa tramitação. Ele acredita que o prazo correrá com tranquilidade e enfatiza que a equipe técnica da comissão está preparada para assessorar os parlamentares com relação às emendas às duas peças orçamentárias.

A partir de 18 de novembro começará o prazo de 15 dias para o relator analisar as emendas e elaborar o relatório das matérias. A LOA 2022 tem a previsão de uma receita de R$ 31,337 bilhões, representando um aumento de 15,9% em relação a 2021. Os resultados deverão representar mais investimentos nas área de saúde, educação, segurança e assistência social, com perspectiva de maior produção e geração de emprego e renda.

O planejamento dos investimentos, segundo o governo estadual, foi feito com apoio popular, por meio das audiências públicas virtuais realizadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad). Nessas audiências foi utilizado o aplicativo seplad.pa, que permitiu que houvesse a manifestação da sociedade com as indicações de demandas ao orçamento do ano que vem.

OBRAS

Entre as principais obras previstas para 2022 estão Hospital da Mulher, Pronto Socorro da Augusto Montenegro, unidades da Usina da Paz, policlínicas, BRT Metropolitano, construção e reconstrução de escolas, ampliação do Projeto Porto Futuro, primeira fase do Parque da Cidade, terminais hidroviários e ampliação do programa “Asfalto por todo o Pará”. E ainda: implantação e continuidade de programas sociais, como “Creches Por todo o Pará” e “Renda Pará”. Para a área da segurança estão previstos, entre outros, construção e reforma de batalhões e melhor aparelhamento dos agentes.

Na área social, envolvendo educação, saúde, segurança e assistência social haverá um aporte de R$ 14 bilhões, o que representa 45, 53% do total de recursos para 2022.

As receitas arrecadadas e administradas pelo Tesouro Estadual somam R$ 26.224 bilhões, enquanto da administração indireta perfazem valor de R$ 5.112 bilhões. Do valor total da receita já estão deduzidos R$ 4,3 bilhões do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e R$ 4,7 bilhões destinados às transferências constitucionais aos municípios.

Compõem as receitas correntes também as transferências da União para programas específicos e as originárias de seus fundos, a exemplo dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), do Fundo Nacional de Educação (FNDE) e do Fundeb, além de recursos de convênios federais e de outras instituições.

PPA 2020-2023

O projeto de Revisão ao Plano Plurianual (PPA) é específico ao período de 2022 a 2023. O presidente da CFFO explicou que o objetivo é ajustar essa peça orçamentária em virtude das mudanças ocorridas nas áreas econômica e social nos últimos anos, especialmente as resultantes da pandemia do Novo Coronavírus.

O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento de planejamento governamental que define as diretrizes, objetivos e metas da administração pública estadual para o horizonte de quatro anos.

Imagem: AID – Comunicação Social