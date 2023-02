Deputados tomam posse e reelegem Chicão para a presidência da Alepa

O deputado Chicão (MDB) foi reeleito presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará – Alepa Pará o 1° Biênio da Casa. Chicão foi reeleito com 40 votos e um em branco.

A votação aconteceu durante a sessão solene de posse dos 41 deputados eleitos e reeleitos nas eleições de outubro do ano passado. A sessão foi presidida por Chicão, que presidiu a Casa na última legislatura e contou com a presença do governador Helder Barbalho (MDB).

Após a posse, começou o processo de escolha da mesa diretora que teve chapa encabeçada por Chicão.



Dos 41 deputados empossados, um deles deixará a Casa. É Igor Normando (Podemos), nomeado pelo governador Helder Barbalho para a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac).

Foto: DIvulgação