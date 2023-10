Derrota do México garante beisebol brasileiro em final inédita no Pan

Mesmo sem entrar em campo na quinta-feira, 26, a seleção brasileira de beisebol se classificou antecipadamente para a primeira final da história da modalidade em edições dos Jogos Pan-Americanos. Os brasileiros, invictos no Pan de Santiago, foram favorecidos pela derrota do México hoje, diante da Colômbia, por 10 a 2. Já assegurado na disputa da tão sonhada medalha de ouro, o Brasil cumpre tabela nesta sexta-feira, 27, no último embate do quadrangular (também conhecido por super-round, ou super-rodada), exatamente contra a seleção mexicana, às 15h (horário de Brasília). Antes, às 9h30, a Colômbia enfrenta o Panamá. O Pan de Santiago tem transmissão ao vivo no site do Canal Olímpico.

Após uma campanha histórica, o Brasil avançou ao quadrangular final na liderança do Grupo B, o que lhe valeu uma vantagem: uma vitória à frente das demais seleções. Ou seja, a seleção dependia de apenas dois triunfos para avançar à final. Na primeira rodada do quadrangular, na quarta-feira, 25, os brasileiros ganharam do Panamá, por 5 a 3.

O Brasil aguarda a definição do outro finalista – o segundo melhor no quadrangular. A grande final valendo a medalha de ouro no Pan será no sábado, às 15h. Antes, às 9h30, ocorrerá a disputa do bronze pelos duas piores seleções no quadrangular final.

Após 16 anos de ausência do beisebol brasileiro no Pan-Americano, o país retornou à competição desbancando seleções com tradição na modalidade. Foi o caso da Venezuela, na estreia, derrotada por 3 a 1. No segundo embate, os brasileiros ganharam por 4 a 3 da Colômbia e depois fecharam a fase de grupos superando Cuba, outra potência da modalidade, por 4 a 2.

Imagem: Agência Brasil