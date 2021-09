Derrota para o Bayern amplia péssimo retrospecto do Barça contra os bávaros

O Bayern de Munique é uma pedra no sapato do Barcelona. A derrota dos catalães na terça-feira, na estreia da Liga dos Campeões, não chegou a ser surpresa para ninguém, visto que a última vez em que haviam se enfrentado os bávaros golearam com um histórico 8 a 2. Só que esse retrospecto ruim não é recente, é histórico.

Em partidas oficiais, Bayern e Barcelona se enfrentaram 14 vezes, sendo o primeiro registro de 1996. Aquela partida era válida pela Taça da Uefa (antiga Liga Europa), e os bávaros levaram a melhor no mata-mata da semifinal, que posteriormente viria a garantir o título da competição.

Em números gerais, são oito vitórias para os alemães, dois empates, e apenas duas vitórias para o Barça. O primeiro triunfo do Barça no confronto só foi acontecer em 2009, nas quartas de final da Liga dos Campeões. Naquela oportunidade, um 4 a 0 no jogo de ida garantiu o passaporte para a semifinal, e posteriormente resultaria no título da Champions.

De 2013 para cá, o confronto entre as equipes se tornou cada vez mais frequente, e a explicação é simples. As duas potências entram como favoritas ao título da Liga dos Campeões ano após ano e, invariavelmente, acabam por se encontrar na competição, seja no mata-mata, seja na fase de grupos, como nesta temporada.

Neste momento, o Bayern detém uma sequência de três vitórias sobre o Barça. O próximo confronto entre os times só acontecerá em dezembro, no fechamento da fase de grupos da Liga dos Campeões. Pensando pelo lado do Barça, o melhor é se precaver e garantir pontos contra Benfica e Dynamo Kyiv, porque se depender do Bayern, a pedra continuará incomodando a sola do pé.

Texto retirado de ogol.com.br