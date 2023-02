Desabafo: Whindersson diz que não consegue mais se apaixonar

Na madrugada desta terça-feira (14), o humorista Whindersson Nunes revelou que não consegue mais se apaixonar. A declaração consta em um comentário que ele fez no post do influenciador Júnior Caldeirão cujo namorado sofreu críticas nas redes sociais.

Whindersson desabafou sobre as dificuldades de manter um relacionamento quando se é famoso.

– Amigo, jamais querendo comparar, mas é por isso que não consigo mais me apaixonar. É muito triste ver alguém querendo lhe dar carinho, mas você já sabendo que esse lugar aqui é muito cruel com as pessoas, parece que de uma hora pra outra não temos mais personalidade, nem podemos ser um bom parceiro, nem temos nada de interessante a não ser o que conquistamos com muito esforço. As pessoas começam a falar absurdos e começam a deixar quem a gente vive maluco da cabeça, a ponto de transformar tudo o que era bonito em terror… – disse o humorista.

Fonte: Pleno News/Foto: Webert Belicio / AgNews