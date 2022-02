Desabrigados ateiam fogo em pneus e fecham semáforo no Km 119 da Transamazônica

No fim da tarde desta segunda-feira (7), o semáforo da Folha 33, no Km 119 da Rodovia Transamazônica (BR-230), foi bloqueado por famílias atingidas pela enchente e que estão protestando por melhorias no abrigo.

Os manifestantes interditaram a via, colocando madeiras e ateando fogo em pneus na estrada, mas alguns veículos chegaram a furar o bloqueio. Vale lembrar que o semáforo da Folha 33 está apagado desde sábado (5), e até o momento as autoridades ainda não tomaram providências.

As famílias que estão nos abrigos reivindicam cestas básicas, colchões e outros mantimentos para os locais provisórios. Os manifestantes também afirmaram que só vão desobstruir a via quando algum representante do poder público for conversar com eles.

A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas e compareceram no local, para controlar o trânsito e tentar intermediar a situação com os manifestantes.

Este é o segundo protesto que ocorre neste trecho conturbado da Rodovia Transamazônica. O primeiro foi registrado na sexta-feira (4).

Fonte: Portal Debate Carajás