Desacreditado, Avaí alcança em cinco jogos o que fez em 38 há três anos

Fora do script, a arrancada do Campeonato Brasileiro está cheia de surpresas. Alguns podem apontar Palmeiras e Flamengo na metade de baixo da tabela, outros a lanterna do Fortaleza, mas há uma que passa próximo do inimaginável. O Avaí encerrou a quinta rodada da Série A em terceiro lugar, somando três vitórias, um empate e uma derrota. Em 2019, quando foi rebaixado com uma campanha vexatória, o time catarinense conseguiu o mesmo número de triunfos que tem hoje, a diferença é que foi ao longo de 38 jogos.

Este início de Brasileirão já é o melhor da história do Avaí na competição. O Leão da Ilha disputa em 2022 seu 13º campeonato da elite nacional, e nunca conseguiu um desempenho tão bom nas cinco primeiras partidas. Porém, muito mais do que o histórico representa, a surpresa pela arrancada do Avaí vem mesmo pelo presente.

O Avaí entrou no Brasileiro como clube com pior aproveitamento de pontos na temporada. O retrospecto do time pré-Brasileirão era de ínfimos 31% dos pontos ganhos, tendo escapado do rebaixamento do Catarinense por apenas dois pontos. Há de se ressaltar, num estadual recheado de clubes sem divisão, e que três deles terminaram à frente do Avaí: Hercílio Luz, Camboriú e Concórdia.

Como não poderia ser diferente, as apostas gerais antes do pontapé inicial do Brasileirão eram de que o Avaí não somente seria um candidato ao rebaixamento, como também a segurar a ingrata lanterna. Em um contexto inesperado, com nível de exigência muito mais alto, os catarinenses reagiram e já dobraram o número de vitórias na temporada. Antes do Brasileiro eram três em 16 jogos, e agora passadas as cinco rodadas são seis em 21.

E o que aconteceu para tamanha mudança no Avaí? Alguns fatos dos últimos meses foram a troca de comando, com a saída de Claudinei Oliveira e a chegada de Eduardo Barroca, a dispensa de atletas e uma série de reforços: Edílson, Bressan, Lucas Ventura, Galdezani, Kevin, Rodrigo Freitas, Jean Pyerre, William Pottker, Marcinho e Vitinho foram contratados desde que Barroca assumiu o time.

Ainda é muito cedo para dizer que o Avaí não será forte candidato ao que se esperava antes do início do Brasileirão. Evitar o rebaixamento pela primeira vez desde 2010 parece ser uma meta justa no momento. Quem sabe, se continuar surpreendendo, o objetivo pode se tornar mais arrojado. Por enquanto, na Ressacada, melhor seguir sonhando com um olho aberto e o outro fechado.

