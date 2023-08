Desafios das áreas urbanas da Amazônia integram o debate do Fórum das Cidades, em Belém

O papel das cidades para a conservação e o desenvolvimento sustentável da Amazônia foi a primeira sessão temática do Fórum das Cidades Amazônicas, desta quinta-feira, 3, que reuniu prefeitos, prefeitas e especialistas em meio ambiente, que debateram sobre como as cidades buscam trabalhar o desenvolvimento sustentável urbano. A segunda sessão temática abordou sobre Financiamento da Transição Climatica em Cidades da Amazônia.

Tecnologia – O prefeito de Riberalta, na Bolívia, Ciriaco Rodríguez Vázquez, chamou atenção do público presente no evento sobre a necessidade de apoio de toda a sociedade no cuidado com o meio ambiente. “Cuidar do meio ambiente tem ser para todos. Necessitamos sempre de apoio”, afirmou. Ele ressaltou a necessidade de apoio tecnógico para preservação em conjunto da Amazônia.

Financiamento

Durante a sessão de discussão sobre o Financiamento da Transição Climática em Cidades da Amazônia, prefeitos e prefeitos elencaram as dificuldades das prefeituras de pequenas cidades da região amazônica para aprovação de financiamento de recursos para projetos de enfrentamento das mudanças climáticas. Eles também apontaram a necessidade de capacitação das entidades locais na busca do financiamento em instituições financeiras, como Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata).

Protagonismo

Para a secretária de Mudança de Clima do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni, a realização do Fórum, em Belém, na Amazônia é um marco para quem trabalha com mudanças climáticas. “A discussão nunca acontece na Amazônia. Quero muito celebrar esse protagonismo”.

Participaram das mesas temáticas: Rafael Lenzi, especialista sênior em Mudanças Climáticas do Fonplata; Ana Toni, secretária de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente; Hélinah Cardoso, coordenadora do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia; Michelle Muschett, diretora do PNUD para a América Latina; Gabriella Costa Ferreira, gestora de projetos; Cristina Scorza, diretora do Departamento de Estruturação do Desenvolvimento Urbano e Metropolitano; Adalberto Maluf, secretário Nacional de Qualidade Ambiental e Urbana( Ministério do Meio Ambiente); Bráulio Diaz, relações internacionais do ICLEI América do Sul; Sarah Habersack, diretora de Transformação Urbana na GIZ Brasil.

O Fórum das Cidades Amazônicas é organizado pela Prefeitura de Belém, com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), e em coordenação com o Governo do Estado do Pará, a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República (SRI/PR), Ministério das Cidades (MCID), Ministério do Meio Ambiente e Mudança de Clima (MMA), Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará (Famep) e Governos Locais pela Sustentabilidade (Iclei). O evento começou nesta quinta, 3 e se estende até esta sexta-feira, 4, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: João Gomes/Agência Belém