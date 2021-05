Desanimado? Entenda como a comida pode ajudar a melhorar o humor

Com o estresse causado pela pandemia e as ordens de isolamento social, muitas pessoas procuraram consolo na comida. O abuso das opções gordurosas e cheias de açúcar em momentos de tristeza é comum, apesar de pouco saudável. Por conta dele, 52% dos brasileiros engordaram, de acordo com uma pesquisa do Ipsos, divulgada pela Associação Brasileira de Obesidade (Abeso).

Estudos mostram que, para contribuir com a saúde mental, é melhor seguir uma dieta equilibrada. A chamada psiquiatria nutricional ainda é um campo novo, mas cada vez mais estudado. A premissa é que uma dieta balanceada promove uma microbiota intestinal mais saudável, e as bactérias do sistema digestivo estão ligadas à produção de serotonina e dopamina, os hormônios do humor.

Um levantamento feito em 2017 por um grupo de universidades australianas recrutou 67 pessoas com depressão clínica. Elas foram divididas em dois grupos: um deles, o de controle, se reuniu regularmente com um dos pesquisadores, que fornecia suporte psicológico aos participantes.

Já o outro grupo se encontrou várias vezes com um nutricionista que os ensinou a seguir a dieta mediterrânea, uma das mais tradicionais do mundo. No começo do estudo, todos os participantes disseram consumir bastante açúcar, sal, carnes processadas e alimentos gordurosos, e poucas fibras, proteínas leves, frutas e vegetais.

O grupo que se encontrou com o nutricionista fez mudanças profundas na dieta, elegendo opções mais saudáveis durante 12 semanas. Ao final do estudo, os participantes dos dois grupos apresentaram melhora nos sintomas da depressão, mas o que se alimentou melhor teve mudanças mais expressivas, e cerca de um terço dos pacientes saiu do quadro depressivo.

As pessoas que comeram melhor não perderam peso, mas gastaram menos dinheiro e perceberam os benefícios para a saúde mental. “Comer salada não vai curar a depressão. Mas existem várias coisas que se pode fazer para melhorar o humor e a saúde mental, e é algo tão simples como aumentar o consumo de plantas e alimentos saudáveis”, explicou Felice Jacka, responsável pelo estudo, em entrevista ao jornal The New York Times.

Outras pesquisas tiveram resultados semelhantes, mas nem todas. Um levantamento de 2019, publicado na revista científica JAMA, descobriu que a dieta saudável reduziu a ansiedade, mas não preveniu a depressão em um grupo de pessoas com risco de desenvolver a doença.

Recomendações

A mudança de dieta ainda não é uma prática indicada normalmente por psiquiatras, mas o cenário pode estar começando a mudar. O Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists, que representa os psiquiatras da Austrália e da Nova Zelândia, emitiu no final de 2020, um guia de práticas clínicas que encoraja os profissionais de saúde a falar sobre dieta, exercício e tabagismo com seus pacientes.