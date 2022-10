Descaso com ser humano cheio de dores na UPA de Castanhal

Um homem que se feriu na perna em razão de acidente foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Castanhal, a 70 quilômetros da capital, na zona metropolitana. Em lá chegando, foi posto na maçã e lá ficou gritando.



A mulher dele, que não diz seu nome nem do marido, fez um vídeo mostrando o descaso com a vítima, pelos plantonistas, uma das quais ainda fez um gesto obsceno para ela quando pediu pela terceira vez que fizessem alguma coisa por ele.



O prefeito da cidade, Paulo Titan, foi alvo de críticas quando as cenas viralizaram nas redes sociais. A reportagem entrou em contato com a prefeitura e Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal, porém, ninguém atendeu as ligações.



Confiram o vídeo:

Foto: Reprodução