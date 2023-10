Descida Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré do Glória acontecerá neste sábado (07)

O sábado que antecede o Círio é movimentado por quatro romarias que emocionam vários fiéis, seja pelas águas ou pelas ruas, mas é na Basílica de Nazaré que os devotos e devotas da Rainha da Amazônia presenciam um dos momentos mais marcantes da programação do Círio: a descida da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré, do Glória.

Este ano, a cerimonia conduzida pelo do Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, será realizada no dia 07 de outubro e iniciará após a chegada Moto-romaria. Antes do ato tão esperado, acontecerá louvor e pregação, às 10h, com o Frei Gilson, que faz parte da Congregação Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. A animação musical será feita pelo Ministério Filhos da Consolação.

O responsável pela descida da imagem será Jorge Rezende, integrante da Diretoria da Festa de Nazaré. Haverá transmissão ao vivo pelas plataformas digitais da Basílica Santuário de Nazaré.

Imagem Original: A Imagem Original é uma escultura em estilo Barroco confeccionada em madeira que foi encontrada por Plácido José de Souza, no ano de 1700. Ela possui 28 cm de altura e apresenta traços de uma senhora portuguesa. A pequena imagem foi responsável pelo inicio da devoção mariana no Pará.

Foto: Karol Coelho – Ascom Basílica Santuário de Nazaré