Descobrimos o motivo de Carlinhos Maia deixar de seguir Aiane Freitas

Segundo fontes ouvidas pela coluna, “castigo” do influenciador não teria relação com o relacionamento da modelo com Rodolffo

Os fãs de Carlinhos Maia e Aiane Freitas perceberam que os influenciadores deixaram de se seguir no Instagram, nesta segunda-feira (4/4). Para entender o ocorrido, a coluna LeoDias foi atrás de fontes próximas aos dois e descobriu o verdadeiro motivo por trás do unfollow.

Nós apuramos que Carlinhos teria deixado Aiane “de castigo” após a influenciadora ter feito coisas que iam contra o círculo de amizade do influenciador, na Barra de São Miguel, no estado de Alagoas. As fontes também confirmaram que o atrito não teria relação com o affair de Aiane Freitas com Rodolffo, da dupla com Israel.

Rodolffo e Aiane publicaram o passeio em suas redes sociaisReprodução/Instagram

Carlinhos Maia com a rainha de bateria Valeska Reis e a madrinha Theba Pitylla.Geovane Moreira

Amizade com Carlinhos Maia

Quem acompanha as redes sociais de Carlinhos Maia já viu Aiane junto ao influenciador e aos amigos da Barra várias vezes. No ano passado, em entrevista para o site Gazeta Web, a influenciadora explicou que conheceu o influenciador por meio de um amigo mútuo.

“Em um certo dia, estava na casa de um fotógrafo, e o Carlinhos Maia, que conhece ele, ligou e falou: ‘Estamos na casa da Barra, tomando uma, você não quer vir para cá?’. E ele falou: ‘Eu estou com a Aiane e com a Emily aqui’. Carlinhos perguntou se éramos gente boa e disse que ele podia nos levar. Fiquei emocionada por ter a oportunidade de conhecer uma das minhas maiores inspirações, fui com o coração gritando de felicidade”, detalhou.

Romance com Rodolffo

Foi Carlinhos Maia quem acabou entregando a amizade colorida de Aiane e Rodolffo. Após comemorar o ano novo cercado de amigos em Trancoso (BA), o humorista fez uma série de vídeos os quais acabou falando sobre o sertanejo e a modelo: “Já chamaram Aiane e Rodolffo para tomarem café? Depois de uma noite quente, eles vão precisar se alimentar direito”.

A “amizade de milhões”, no entanto, se encontra estremecida e a coluna vai continuar acompanhando para saber até quando Aiande vai ficar “de castigo”.

Por: Leo Dias / Metrópoles