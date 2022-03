Descobrimos tudo! Entenda por que Viih Tube cortou relações com Lipe

Fontes próximas ao ex-casal contaram à coluna LeoDias o que de fato despertou a ira da youtuber

Após Lipe Ribeiro afirmar em uma entrevista que o término da relação com Viih Tube aconteceu por ela “ter confundindo as coisas”, a influenciadora ficou irada. Nas redes sociais, inclusive no Instagram deste colunista, a youtuber desabafou e afirmou que o que o ex-Fazenda havia feito foi “imperdoável”. A coluna ouviu fontes próximas aos dois que contaram, com exclusividade, o que de fato gerou a ira da youtuber.

Ao contrário do que muitos pensam, Viih não rompeu laços com Lipe Ribeiro pelo fato dele não querer insistir mais na relação. De acordo com fontes ouvidas pela nossa reportagem, o término sempre foi algo bem aceito pela youtuber. O que ela não tolerou, no entanto, foi a exposição que o ex-Fazenda fez da relação dos dois, e, principalmente, a falta de gratidão com ela.

Eles, no entanto, decidiram terminar a relação

Viih Tube e Lipe Ribeiro começaram a ficar na Farofa da Gkay, em dezembro de 2021…

Lipe Ribeiro e Viih TubeReprodução

Viih Tube e Lipe tinham um relacionamento aberto

A declaração de Lipe sobre ter passado a faturar mais com campanhas enquanto esteve com a youtuber também irritaram Viih Tube. Fontes ouvidas pela coluna LeoDias garantem que os valores praticados pela influenciadora são fruto de seu trabalho na web, que começou quando ela tinha 13 anos de idade.

A nossa reportagem descbriu que Viih Tube organizou toda festa de aniversário de 30 anos do Lipe desde parcerias com organizadores de eventos à roupa que o influencer usou na ocasião. Os amigos próximos de Viih contaram que neste momento a ex-BBB está com muita raiva de Lipe pela falta de consideração que teve com ela, principalmente ao expor a relação entre os dois.

Por: Leo Dias / Metrópoles