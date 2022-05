Descobrimos um encontro entre Rodrigo Mussi e Viih Tube. Saiba tudo

O ex-BBB ficou por quase um mês internado e recebeu alta no dia (28/4)

A coluna LeoDias descobriu que o ex-BBB22 Rodrigo Mussi se encontrou recentemente com a influencer digital Viih Tube, com quem viveu um breve affair, em São Paulo. Em processo de reabilitação desde que saiu do Hospital das Clínicas no dia 28 de abril, o ex-brother resolveu se encontrar com a amiga famosa.

Segundo fontes da coluna, que são próximas aos dois, o gerente comercial quis emendar uma consulta no oftalmologista num encontro com a influencer e teve o desejo atendido. O papo entre eles aconteceu no apartamento de Viih em São Paulo e foi monitorado pelos enfermeiros e profissionais que estão assistindo o ex-BBB na Rede Lucy Montoro. Esta foi a primeira vez que Rodrigo saiu do ambiente hospitalar desde o acidente.

Agora, de acordo com Diogo Mussi, irmão de Rodrigo, o ex-brother, já fora da UTI, está se recuperando do acidente e apresentou “melhora significativa”Reprodução

Rodrigo Mussi, de 36 anos, é modelo, administrador e gerente comercial em uma multinacional. Natural de São José dos Campos, em São Paulo, o jovem é promessa no reality show Big Brother BrasilReprodução/ Instagram

A Rede Lucy Montoro, onde Rodrigo está internado, é um centro reconhecido devido às tecnologias de fisioterapia robótica e a gameterapia. Ainda segundo consta, o encontro com a também ex-BBB só foi possível porque o atendimento oftalmológico dele teve de ser realizado fora dos aposentos clínicos do local.

No último domingo, a família de Rodrigo divulgou uma carta escrita por ele mesmo. “Aqui é o Rodrigo, vocês dizem que eu sou um milagre e eu acredito que não estou vivo atoa”, escreveu. “ Ainda estou assimilando tudo. Obrigado Deus por me dar uma nova chance, uma nova vida e um livro novo em branco nas mãos para escrever novas histórias. Agora eu faço aniversário duas vezes por ano. E lembrem-se: nós somos abençoados para abençoar. Em breve estou de volta”, disse ele através da mensagem.

Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro em 31 de março, na Marginal Pinheiros. Ele estava em um automóvel de aplicativo que se chocou contra a traseira de um caminhão. O famoso ficou por quase um mês internado e recebeu alta no dia (28/4).

