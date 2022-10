Desconhecido amanhece decapitado no bairro do Guamá

Um crime com requintes de crueldade se registrou na madrugada desta quarta-feira, 12, no bairro do Guamá, em Belém. Policiais lotados no 20° Batalhão da Polícia Militar localizaram na Rua João de Deus, próximo à Passagem Pinheiro, o corpo de um homem que foi decapitado e ainda foi bastante machucado ante de de lhe arrancaram a cabeça com golpe de arma cortante.

A área foi isolada, tendo sido acionada a Divisão de Homicídios para proceder os atos cabíveis

No local, testemunhas foram procuradas, mas ninguém sabe, viu nem ouviu nada. A lei do silêncio ali impera

O corpo, após perícia de local, foi removido ao Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato no bairro DP Benguí, em Belém.

A polícia vai apurar os fatos a partir da identificação da vítima. Até a tarde de hoje não havia pistas sobre os fatos, além da cena dantesca vista por moradores da área e policiais envolvidos na missão.

Imagens: Jorge Nascimento/Ronabar