Desconto no IPTU vai até está sexta-feira contribuintes devem ficar atentos

Os interessados em participar do programa de recadastramento imobiliário, devem ficar atentos, pois o programa vai até está sexta-feira (29) na qual oferece o desconto adicional de 5% no pagamento do Imposto Predial e Território Urbano (IPTU) 2022.

O contribuinte deve acessar o site da Sefin e informar os dados solicitados do imóvel, assim como dados pessoais também, tanto para a pessoa física como da empresa, como razão social e CNPJ, para pessoa jurídica.

O municípe pode escolher entre dois tipos de desconto:

O adicional de 5% no IPTU 2022 – exclusivo para o cadastramento até esta sexta-feira ou no exercício em 2023 – caso o procedimento seja realizado após está data.

Outra boa opção é o desconto de 90 % sobre juros e multas de débitos anteriores, para pagamento em até 5 parcelas.

O programa de regularização incentivada ( PRI) não tem previsão para acontecer uma nova edição, sendo assim, os contribuintes devem aproveitar a oportunidade para conseguir desconto ainda esse ano.

Foto: ASCOM SEFIN