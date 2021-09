Descubra como pasta de amendoim pode ajudar a aumentar massa muscular

A pasta de amendoim, também chamada de manteiga de amendoim, é uma forma fácil de adicionar calorias e gorduras boas na dieta, e pode ajudar a ganhar peso de forma saudável, estimulando naturalmente o crescimento muscular e aumentando a imunidade.

O ideal é que a pasta de amendoim seja feita apenas do grão de amendoim torrado e moído, sem adição de açúcares ou adoçantes artificiais. Além disso, existem no mercado versões com whey protein, cacau ou avelã, por exemplo, que também são saudáveis e ajudam variar o sabor da dieta.

A pasta de amendoim pode ser utilizada com diversos objetivos, inclusive para auxiliar no processo de ganho de massa muscular. Ela estimula a hipertrofia por ter as seguintes propriedades:

Ser rica em proteínas, pois o amendoim naturalmente contém uma boa concentração desse nutriente; Ser um hipercalórico natural, favorecendo o ganho de peso de forma boa, sem estimular o acúmulo de gordura; Ser fonte de gorduras boas como o ômega-3, que fortalece o sistema imunológico e reduz a inflamação no corpo; Favorecer a contração muscular e previne cãibras, por conter magnésio e potássio; Ser rica em vitaminas do complexo B, o que melhora o funcionamento das mitocôndrias, partes das células responsáveis por fornecer energia para o corpo; Prevenir lesões musculares, por ser rica em antioxidantes como a vitamina E e fitosteróis.

Para obter esses benefícios, deve-se consumir diariamente pelo menos 1 colher de sopa de pasta de amendoim, que pode ser utilizada como recheio em pães ou adicionada em vitaminas, receitas de biscoitos integrais, coberturas de bolo ou sobre frutas picadas em um lanche rápido.

Como fazer a pasta de amendoim

Para fazer a pasta de amendoim tradicional, basta colocar 1 xícara de amendoim sem pele torrado no processador ou no liquidificador e bater até formar uma pasta cremosa, que deve ser armazenada em um recipiente com tampa na geladeira. Uma dica é antes de colocar no processador ou liquidificador, deixar por cerca de 10 minutos no forno baixo, pois assim é possível garantir mais cremosidade.

Além disso, é possível deixar a pasta mais salgada ou mais doce, podendo ser salgada com um pouquinho de sal, ou adocicada com mel, por exemplo.

Essa pasta pode ser consumida com frutas, torradas ou até mesmo em vitaminas, podendo ajudar no processo de ganho de massa muscular.

Informação nutricional

A tabela a seguir traz a informação nutricional para 100 g de pasta de amendoim integral, sem adição de açúcar ou outros ingredientes.

Componentes Quantidade em 100 gramas Energia 620 Kcal Carboidrato 10,7 g Proteína 25,33 g Gordura 52,7 g Fibras 7,33 g Niacina 7,7 mg Ácido fólico 160 mg

Uma colher de sopa de pasta de amendoim pesa cerca de 15g, sendo importante observar a presença de açúcar na lista de ingredientes do rótulo do produto.

Com informações do portal Tua Saúde

FONTE METROPOLES