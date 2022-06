Descubra duas formas de remover seguidores do Instagram

Menos radical que o bloqueio de um perfil, remover seguidores no Instagram também é uma saída que funciona para evitar certos contatos na rede social. O recurso, inclusive, é mais difícil de ser notado que um bloqueio, já que é basicamente um ‘unfollow‘.

Na prática, o que muda é que as suas postagens deixarão de ser exibidas para um seguidor removido. Confira no guia abaixo como tirar proveito da ferramenta.]

Como remover seguidores do Instagram

1. Primeiro, como no exemplo abaixo, entre no perfil do seguidor que deseja remover e toque nos três pontos na lateral superior direita.

2. No menu que aparece na parte inferior da tela, toque na opção ‘Remover seguidor’.

3. No fim, para confirmar a solicitação, toque na opção ‘Remover’.

Outra forma ainda mais rápida de remover seguidores é tocar na aba ‘Seguidores’ no seu perfil. Na próxima tela, você verá na lateral direita a opção ‘Remover’ ao lado de cada seguidor.

Pronto! Agora você já sabe como remover seguidores no Instagram. Vale ressaltar que se a sua conta não for privada, um seguidor removido pode voltar a te seguir e até acessar as suas postagens manualmente, o que não ocorre no caso de bloqueio.

Como identificar um perfil removido?

Além de não receber novas publicações, outro sinal é a presença do botão ‘Seguir’, que volta a ficar disponível na conta que o removeu.

Removi um seguidor por engano, e agora?

Uma dica em caso de exclusão acidental é enviar uma mensagem explicando a situação e pedindo que a conta removida te siga novamente.

