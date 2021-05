Descubra os procedimentos de beleza feitos pelos brothers do BBB 21

Depois de saírem pela porta principal da casa mais vigiada do Brasil, alguns brothers e sisters da edição do BBB 21 podem muito bem falar que ganharam uma fada madrinha.

A equipe do Natalia Beauty entrava em cena, para os brothers aparecerem maravilhosos durante a programação da Globo no dia seguinte

A personalidade “mágica” da vida real é a empresária Natalia Martins, nome à frente da clínica de estética Natalia Beauty & Academy.

Após Tiago Leifert anunciar quem era o eliminado da semana, a equipe do espaço de beleza entrava em cena para proporcionar uma experiência que permitia aos participantes aparecerem maravilhosos no dia seguinte, ao longo da programação da TV Globo.A primeira BBB a dispor do ritual de beleza foi Sarah Andrade. Oitava eliminada do reality show, a consultora de marketing surgiu deslumbrante no Mais Você, programa de Ana Maria Braga.Ao notarem que a sister apareceu um tanto quanto diferente na atração matinal, os usuários do Twitter — e a coluna Claudia Meireles — se questionaram: como a brasiliense ficou tão revigorada, do dia para a noite, em poucas horas? O público quis saber a receita da fórmula da beleza.

Sisters

De acordo com Natalia, a iniciativa recebeu a alcunha de Missão Pós-BBB. Antes de desfrutarem dos procedimentos de beleza, a empresária criou um protocolo inicial de acolhimento com aromaterapia.

“Como saíam da casa [do Big Brother Brasil] muito agitados, inseguros, perdidos e ansiosos, desenvolvemos o Flow Sensory, tratamento à base de óleo essencial de lavanda, com o objetivo de acalmar o corpo, mente e harmonizar as emoções”, explica a CEO da clínica de estética à coluna.

Durante a maratona de beleza, Sarah passou por dois tratamentos. Primeiro, a brasiliense alinhou as sobrancelhas com o Flow Up. Na técnica, os cabelinhos ficam com o efeito penteado e a aparência natural.

Com duração de quatro meses, o procedimento deixa o olhar mais sutil e leve. A fórmula aplicada nos fios é enriquecida com colágeno e cisteína. A consultora de marketing usufruiu do Pump Lips, método de hidratação e revitalização dos lábios que devolve jovialidade à boca.

A consultora de marketing fez um procedimento que deixa os lábios rejuvenescidos. Imagem cedida ao Metrópoles

“Optamos pelo Flow Up para realçar a beleza natural da Sarah, proporcionando um alinhamento das sobrancelhas harmonizando o rosto. Já nos lábios, a técnica Pump Lips devolveu a hidratação ao aplicar ativos de ácido hialurônico e blend de vitaminas. Assim, o tratamento ajudou na recuperação do viço natural e no aspecto saudável dos lábios da sister”, esclarece Natalia Martins.

Não são só os BBBs que desfilam com os tratamentos da clínica – Duda Reis, Jade Picon e Isabelle Drummond são clientes fiéis do espaço.

Depois de Sarah, foi a vez da goiana Thais Braz passar pelo ritual de beleza durante a madrugada após sair do BBB 21.

A dentista se submeteu ao NanoBlading, técnica em que cria pequenos fios nas sobrancelhas para corrigir as falhas, além de deixar os cabelinhos com efeito selvagem.

Segundo a CEO da clínica, o tratamento visa manter a naturalidade, a essência e a identidade de cada traço.

Em entrevista à coluna Claudia Meireles, em abril, Natalia frisou que o procedimento é uma evolução dos métodos à disposição no mercado.

Thais Braz após os tratamentos da Natalia Beauty & Academy

“Criamos fios finíssimos e delicados, proporcionando uma sobrancelha extremamente realista”, enfatizou a especialista sobre o NanoBlading.

As influenciadoras Flavia Pavanelli, Bella Falconi e Mari Maria são apenas algumas das beldades que posam para as câmeras com o procedimento no rosto.

A transformação de Thais se estendeu aos lábios, com o Pump Lips.

Ao dar detalhes da técnica, Natalia Martins ressaltou que a cor da boca fica opaca devido a agentes externos, como piscina, sol e ar-condicionado.

Décima terceira participante a deixar a casa mais vigiada do Brasil, Viih Tube não ficou de fora da ação da clínica de beleza.

Na youtuber, Natalia apostou na combinação dos procedimentos Flow Up e Grow Up.

As técnicas estilizam e emolduram os fios naturais das sobrancelhas, mas também deixam os cabelinhos volumosos, pois as fórmulas utilizadas estimulam o crescimento dos pelos na região.

Os lábios “ganharam vida” com o método de micropigmentação Flow Lips.

Viih Tube. Imagem: Reprodução

Assim que pisou fora do BBB, a cantora Pocah passou pelos mesmos procedimentos de Viih Tube.

A diferença ocorreu na boca, ao se submeter a técnica Pump Lips, responsável por devolver o brilho aos lábios. Na primeira aparição na TV após a madrugada de beleza, a funkeira aceitou o pedido de casamento no programa de Ana Maria Braga.

Vice-campeã do reality, Camilla de Lucas foi mais uma participante do elenco da edição 21 a contar com os métodos para realçar os traços do rosto.

“O Pump Lips é feito por meio de uma esfoliação labial profunda, retirando o excesso de pele ressecada ou morta. Em seguida, aplicamos o Hyalu Pump, produto exclusivo Natalia Beauty. O sérum concentrado promove um efeito up na região”, salienta Natalia.

A influenciadora Camilla de Lucas desfrutou dos resultados do tratamento com ácido hialurônico e vitaminas.

Pocah fez procedimento nas sobrancelhas e nos lábios

Camilla de Lucas foi a vice-campeã do BBB21

Brothers

Pensou que só as sisters tiveram direito aos “poderes” da fada madrinha Natalia Martins? Dois brothers aproveitaram bem o ritual da clínica.

Gil do Vigor apareceu no Mais Você com a aparência revigorada. “Personalizamos todos os procedimentos para atender o público masculino.

No caso do Gil, fizemos um tratamento de Grow Up Hair na barba, a fim de impulsionar o crescimento dos fios. Nos lábios, o Pump Lips”, explica a empresária.

Terceiro colocado do programa, Fiuk passou pelos mesmo métodos.

Procedimentos feito na barba de Fiuk. Imagem cedida ao Metrópoles

Imagem cedida ao Metrópoles

Confira, no vídeo abaixo, a transformação de Gil do Vigor. Além da série de tratamentos da clínica, o economista cortou o cabelo e fez as unhas.

