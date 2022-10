Deselegância

Durante a visita do Presidente Bolsonaro a Belém para participar do Círio Fluvial, ninguém quis assumir que o convidou. Dá até para imaginar que Bolsonaro veio de penetra… E, detalhe, ele veio em agenda oficial como Presidente da República e não como candidato à reeleição. Foi constrangedor. Vários segmentos da imprensa procuraram ignorar a presença do Chefe do Executivo do Brasil em Belém, mas, com discreção, noticiaram a presença na cidade da mulher de Lula, Dona Rosângela da Silva, a Janja. Francamente…