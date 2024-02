Desembargador que soltou chefão do tráfico sofre operação da PF

O desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Divoncir Schreiner Maran, foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (8). Ele já era investigado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por deferir um habeas corpus durante seu plantão judiciário. O benefício foi concedido a Gerson Palermo, um narcotraficante apontado com chefe do tráfico de drogas.

Com vasto histórico penal, tendo cometidos crimes como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e associação criminosa, Gerson foi agraciado pela decisão liminar no feriado de Tiradentes, em 21 de abril.

Apesar de acumular condenações que resultaram em 126 anos de prisão, o desembargador Divoncir Schreiner Maran o beneficiou com a prisão domiciliar, determinando apenas o uso de tornozeleira eletrônica. O criminoso fugiu oito horas após receber o habeas corpus e segue foragido da Justiça.

O desembargador responde, desde setembro de 2023, a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e a defesa do magistrado ainda não se pronunciou nos autos.

Fonte: Agência Brasil/Foto: TJMS/Divulgação