Desembargadora Edinéa Tavares morre em Belém

A desembargadora Edinéa Oliveira Tavares, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, morreu, na última quarta-feira (14), vítima de uma parada cardíaca. Ela estava internada em um hospital particular de Belém e enfrentava as complicações da Covid-19.

De acordo com informações de pessoas próximas, ela estava em um leito clínico no hospital, conversando com um sobrinho, quando sofreu uma embolia pulmonar, o que acarretou em uma parada cardíaca.

A equipe médica tentou reanimar a desembargadora, porém, ela não resistiu e faleceu.

TRAJETÓRIA

Edinéa Oliveira Tavares ingressou na magistratura em 1985 e, ao longo da carreira, passou por diversas comarcas de relevância para o Estado como a de Vigia, Marabá, Santarém e Ananindeua. Antes de chegar à capital, assumiu o posto de direção em vários fóruns do interior do Estado. Também foi presidente do Tribunal do Júri e fez parte da Turma Recursal dos Juizados Especiais. Antes de ser eleita desembargadora, estava à frente da 5ª Vara da Fazenda Pública da capital.

A desembargadora Edinéa Tavares chegou ao segundo grau do Judiciário, em 2014, após quase 29 anos de serviços prestados à magistratura paraense.

Fonte: DOL