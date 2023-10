Desempenho da Saúde de Ananindeua se mantém no 1º lugar no Ranking Nacional do Previne Brasil

Em 2023, a Atenção Primária em Saúde (APS) do Município de Ananindeua é 1º lugar no Ranking – dos municípios com mais de 500 mil habitantes – do Previne Brasil, programa do Ministério da Saúde que avalia quantitava/qualitativamente o atendimento nas unidades básicas de saúde (UBSs) nos municípios brasileiros.

O ISF – índice Sintético Final da APS de Ananindeua, no 2º Quadrimestre desse ano, foi de 9,4% (maio a agosto). É a segunda vez consecutiva que Ananindeua atinge o topo da colocação no rol dos municípios com mais de 500 mil habitantes. No 1ª quadrimestres deste ano, o ISF de Ananindeua deu um salto para 9,40% (janeiro a abril).

De 2021 pra cá, o ISF do município foi aumentando a cada quadrimestre do ano. ” Graças aos esforços da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (SESAU) para aumentar a qualidade no atendimento das ESFs – Estratégias Saúde da Família. Para se ter uma ideia, no terceiro quadrimestre de 2021, Ananindeua tinha um ISF de 2,87%; e no final de 2022, teve um salto no desempenho para 8,5%”, disse o prefeito de Ananindeua, Doutor Daniel.

O Índice Sintético Final (ISF), é a média dos 7 indicadores do Previne Brasil, são eles: Hipertensão, PCCU, Pré-natal, diabetes, vacina, odontológico, atendimento as gestantes que são acompanhados para verificar o desenvolvimento de cada serviço citado.

A cada quatro meses (durante o ano), são realizadas avaliações para medir o desempenho do Programa Estratégia Saúde da Família, sendo que a avaliação do último quadrimestre só é divulgada em janeiro do ano seguinte.

As ações avaliadas, incluem as requalificações das UBSs, a implantação do Prontuário Eletrônico, a equipe médica e de enfermagem, os treinamentos com as equipes de saúde para melhor acolhimento à comunidade, a regularização dos exames e consultas especializadas. Enfim, todo o acompanhamento que a rede de saúde faz nas comunidades, e que são de extrema importância para manter os índices recomendados pelo Ministério da Saúde (MS).

As informações dos sete indicadores do Previne Brasil e seus resultados constam na página do Ministério da Saúde.

Imagem: Ascom/PMA