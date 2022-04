Desemprego à vista

Trabalhadores da empresa Brasil Bio Fuels Reflorestamento, Indústria e Comércio S/A (BBF RIC) andam bastante preocupados com suas situações. É que, a empresa, que trabalha com plantio e beneficiamento de palma de dendê nos municípios de Acará, Moju e Tomé-Açu, está em pé de guerra com as comunidades tradicionais (indígenas Tembé, ribeirinhos e quilombolas), o que tem provocado uma série de problemas com furtos, destruição de equipamentos, incêndios em veículos, reféns, ameaças armadas. Já se fala em demissões devido aos prejuízos.