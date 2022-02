Desemprego recua no Pará, onde há 3,6 milhões de pessoas trabalhando

A taxa de desemprego no Estado do Pará vem recuando. As pesquisas mostram que há em torno de 3,6 milhões de profissionais atuando no mercado de emprego, segundo informa o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, que apresentou estudo baseado em dados ampliados envolvendo a força de trabalho, tipo de ocupação e desocupação, segundo as informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD/Continua/IBGE do último trimestre do ano passado (Outubro-Dezembro/2021) em relação aos dados da PNAD/Continua/IBGE do 3º Trimestre de 2021 (Julho-Setembro).

Os dados analisados pelo Dieese/PA neste Estudo mostram que em relação ao total de trabalhadores ocupados no Pará, houve crescimento na ocupação, com a situação a seguinte distribuição: o número de pessoas ocupadas no mercado de trabalho paraense alcançou no último trimestre do ano passado (Outubro-Dezembro/2021), um total de 3.652 milhões de pessoas, com aumento de 3,5% (cerca de 123 mil trabalhadores a mais) em relação ao quantitativo de trabalhadores ocupados apontados na PNAD/Continua do 3º Trimestre de 2021 (Julho-Setembro), cujo total alcançava naquela oportunidade 3.529 milhões de pessoas.

Na outra ponta também houve redução no número de pessoas desocupadas no Pará, no comparativo entre os dois últimos trimestres do ano passado. Ainda segundo o Dieese/PA, os números mostram que no último trimestre de 2021 (Outubro-Dezembro/2021), segundo a PNAD/Continua/IBGE, o número de desocupados no Pará alcançou 450 mil pessoas, contra as 475 mil pessoas apontadas no 3º trimestre de 2021 (Julho-Setembro). Estes números representam uma queda de 5,3%, com uma redução de 25 mil pessoas no quantitativo total de desocupados em todo o Estado do Pará.

Os dados analisados pelo Dieese/PA neste estudo mostram ainda a distribuição do total dos trabalhadores ocupados no Estado do Pará, em relação a tipo de Ocupação Principal. De acordo com os dados da PNAD/Continua/IBGE, no último trimestre do ano passado, o total de trabalhadores ocupados no Pará somava 3.652 milhões de pessoas. Destas, estavam na condição de empregado 2,53 milhões de pessoas (equivalente a 56,2% do total de trabalhadores ocupados em todo o Estado); na condição de trabalhador por conta proria estavam nesta situação 1.277 milhão de pessoas (equivalente a 35,0% do total de trabalhadores ocupados em todo o Estado); na condição de trabalhador familiar auxiliar eram 192 mil pessoas (equivalente a 5,3% do total de trabalhadores ocupados em todo o Estado) e 131 mil pessoas estavam na condição de empregador (equivalente a 3,6% do total de trabalhadores ocupados em todo o Estado).

A conjuntura ainda continua sendo fortemente impactada pela Pandemia, entretanto, o avanço da vacinação tem possibilitado uma maior abertura da economia e, consequentemente, condições mais seguras e propícias de crescimento/retomada do Mercado de Trabalho, pondera Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese/PA. Mesmo assim, o universo de desempregados ainda é gigantesco em todo o Brasil, bem como cresce também o chamado Mercado Informal, que se apresenta como alternativa (muitas das vezes de forma precarizada) para acesso a ocupação e renda. As politicas de Qualificação Profissional, geração de renda e empregos formais são fundamentais para acelerar as mudanças no momento atual do Mercado de Trabalho no Pará em todo o Brasil.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar