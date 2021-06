Desenvolvedor consegue ‘experimentar’ Windows 11 no Lumia 950 XL

Na última quinta-feira (17), Gustave Monce, estudante de engenharia e desenvolvedor de projetos para celulares Lumia, compartilhou uma façanha e tanto em sua conta do Twitter. Entusiasta, o jovem supostamente teria instalado e iniciado o Windows 11 em um Lumia 950 XL em apenas um dia após seu vazamento.

O que tornaria o feito ainda mais surpreendente é que, até o momento, muitos usuários estão encontrando dificuldades técnicas para instalar a versão vazada do Windows 11 em seus computadores e notebooks, mesmo atingindo as supostas configurações recomendadas. O processo, apesar de parecer simples, exige certo conhecimento para funcionar corretamente.

Curiosamente, a notícia veio à tona após outro usuário comentar que a nova versão do sistema operacional já havia vazado há pelo menos um dia e, até então, nenhum desenvolvedor havia feito uma instalação no Lumia 950 XL.

Sem delongas, Monce logo respondeu com uma imagem da façanha e comentou: “quer dizer, se você está perguntando, isso é de ontem. Só não tive tempo nesta semana, estive bastante ocupado,” ele explica.

Embora impressione, o caso se trata de um mal-entendido que pode desapontar usuários que criaram expectativas. Após a repercussão do tuíte, Monce novamente usou sua conta para esclarecer que, na verdade, utilizou o aplicativo Remote Desktop para experimentar a interface do Windows 11, já que o sistema operacional ainda não possui uma versão ARM64 e, portanto, não poderia ser instalado nativamente no Lumia 950 XL.

Monce pediu desculpas pelo ocorrido, explicando que estava “com pouco tempo livre” e acabou publicando informações ambíguas que sugeriram um contexto muito diferente do real, algo que ele “trabalhará” para não se repetir.

Primeiro celular topo de linha da Microsoft

O Lumia 950 XL, lançado em 2015 pela Microsoft, chegou ao mercado com o Windows 10 Mobile e o promissor slogan: “telefone que funciona como o seu PC” — porém, obteve recepções mistas.

Segundo o site The Verge, por exemplo, o Lumia 950 XL até conseguia entregar uma performance sólida em termos de sistema operacional, mas seu design pouco inspirado e falta de aplicativos deixavam sua experiência aquém do esperado. Entretanto, mesmo com alguns problemas, o modelo ainda é querido pelos fãs da linha e, por esse motivo, continua recebendo atualizações independentes até hoje.

Fontes: The Verge / MSPoweruser