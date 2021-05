Desenvolvedor do Bitcoin pede banimento de carros da Tesla

Para Peter Todd, a maior problema dos carros elétricos da Tesla não é a autonomia dos veículos, mas a combinar isso com updates automáticos

Em entrevista a um podcast, o desenvolvedor do Bitcoin Peter Todd afirmou que carros autônomos com atualizações automáticas são perigosos demais para serem permitidos. E suas preocupações são reais.

Apesar de relativamente recente, a fala do entusiasta do Bitcoin não vem de algum ressentimento com a Tesla parar de aceitar BTC como forma de pagamento, pois Todd alertou sobre os riscos da Tesla cerca de um mês antes.

