Desesperado, Luciano Huck pede colaboração no Instagram

O desempenho do Domingão com Huck tem se mostrado aquém do esperado, preocupando os executivos da Globo. Semana após semana, os pontos na audiência da atração que ocupa o horário que foi de Fausto Silva por 32 anos estão em queda livre.

De acordo com o site Na Telinha, pesquisas internas feitas pela emissora indicaram uma forte rejeição ao conteúdo assistencialista que migrou do Caldeirão do Huck, que era aos sábados, para o programa dominical. Com isso, a emissora carioca deverá dar fim aos quadros atuais e reformular todo o programa.

No domingo (10), o Domingão com Huck marcou a pior audiência do ano, com 13,2 pontos de média na Grande São Paulo. Nessa semana, porém, conseguiu melhorar a audiência para 15,9 pontos, mas ainda ficou aquém das expectativas dos executivos da Globo.

A preocupação com audiência e o futuro do programa, claro, também tomou conta do nome à frente da atração. O apresentador Luciano Huck chegou a pedir “ajuda” ao público através das redes sociais. O comunicador pede que pessoas enviem sua histórias “inacreditáveis”.

– Você tem uma história INACREDITÁVEL? Pode ser uma história de amor, uma aventura, um caso engraçado, um ato heróico… Deixa um pedacinho da história aqui nos comentários que a nossa equipe vai entrar em contato com você! – escreveu no Instagram.

Luciano Huck faz apelo no Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução/TV Globo