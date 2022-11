Desfile das escolas de samba de Belém já tem data marcada para acontecer

Para quem adora o período de carnaval, vai gostar de saber que o primeiro Carnaval pós-pandemia de Belém e distritos já tem data para acontecer, anota aí, entre os dias 10 e 17 de fevereiro na Aldeia Cabana.

Na manhã desta quarta-feira (23), a Fundação Cultural de Belém (Fumbel) iniciou as reuniões com as escolas de samba e blocos carnavalescos para discutir os ajustes e diretrizes do carnaval 2023, e oficializou a ordem dos desfiles das agremiações do primeiro, segundo e terceiro grupos de Belém.

Confira a ordem dos desfiles do Carnaval 2023

Escolas de Samba do Primeiro Grupo de Belém

Sábado – 11/02

Acadêmicos de Samba da Pedreira

Embaixada de Samba do Império Pedreirense

Rancho Não Posso me Amofiná

Piratas da Batucada

Deixa Falar

Domingo – 12/02

Os Colibris

Associação Carnavalesca Xodó da Nega

Associação Carnavalesca Bole – Bole

Escola de Samba da Matinha

Império de Samba Quem São Eles

Escolas de Samba do Segundo Grupo de Belém

Sexta-feira 10/02

Mocidade Olariense

Mocidade Unida do Bengui

Boêmios da Vila Famosa

Império Jurunense

Associação Carnavalesca Cacareco

Coração Jurunense

Habitat do Boto

A Grande Família

Escolas de Samba do Terceiro Grupo de Belém

Sexta-feira 17/02

Paixão Rubro Negra

Nação Rubro Negra

Mocidade Botafoguense

Rosa de Ouro

Caprichosos da Cidade Nova

Parangolé do Samba

Guerreiros Samba e do Amor

Nova Mangueira

Embaixadores Azulinos

Associação Carnavalesca Alegria Alegria

Rosa da Terra Firme

Sociedade Portela

Guardiões do Samba da Pedreira

Foto Reprodução Arquivo Agência Belém: Tássia Barros