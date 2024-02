Desfile de agremiações carnavalescas atrai muitas famílias em Outeiro

O desfile de blocos e escolas de samba de Outeiro, na Ilha de Caratateua, na noite de terça-feira gorda de carnaval atraiu cerca de 7 mil foliões na rua do Estacionamento (Pistão D’água Boa).

O carnaval de “Todas as Cores” promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel) e da Agência Distrital de Outeiro foi um grande sucesso.

Festa das cores e alegria

O desfile teve caráter somente de apresentação das agremiações carnavalescas do distrito. O primeiro a se presentar foi o bloco Grêmio Recreativo Cultural “Arco-Íris de Outeiro”, que se prepara para subir de categoria no ano que vem. “Gostei muito. Este ano quase a gente não sai, mas saímos e estamos nos preparando para vir no ano que vem como escola de samba”, anunciou a técnica de enfermagem, presidente do bloco, Jaqueline da Silva Trindade.

Três escolas de samba de Outeiro se apresentaram em seguida, exaltando as belezas naturais e a cultura da ilha. A primeira escola a desfilar foi a Associação Carnavalesca “Encanto da Ilha”. Depois desfilaram a Associação Carnavalesca e Cultural “O Sindicato” e o Grêmio R. B. C. “Gaviões do Samba.

Moradores aplaudiram a organização

Fisioterapeuta, morador há mais de 20 anos de Outeiro, Lourivaldo Manoel, elogiou o evento. “Este ano o carnaval está diferente, muito mais organizado, um carnaval que a gente está vendo qualidade e não quantidade. A Prefeitura está de parabéns. Este ano fechamos o carnaval com chave de ouro”.

“Um carnaval bem programado, nota 10 pra programação e para as pessoas que estiveram à frente dessa organização. O desfile foi maravilhoso, muito bem coordenado” elogiou o comerciante Macio Dias, morador há 14 anos de Outeiro.

Tranquilidade – Maikenn Souza, administrador regional de Outeiro avaliou que “o carnaval deste ano superou as nossas expectativas. A Fumbel, a Aout, toda a Prefeitura de Belém se empenhou para realizar esse momento de desfile das escolas. E a gente vê a presença maciça de famílias, prestigiando esse momento, as arquibancadas ficaram lotadas. As pessoas estão aproveitando esse momento com segurança, tranquilidade a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Semob, todos os órgãos envolvidos, saúde, tudo dentro da normalidade”, explicou o administrador de Outeiro.

Texto: Raimundo Sena

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcio Ferreira/Ag Belém