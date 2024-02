Desfile Oficial de Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Belém começa nesse fim de semana

Depois de promover a folia nos distritos de Mosqueiro, Outeiro e Icoaraci e de apoiar a realização do Circuito Mangueirosa, na capital, a Prefeitura de Belém se prepara para conhecer a melhor Escola de Samba do Carnaval da cidade. Os desfiles oficiais começam neste fim de semana, na Aldeia Cabana de Cultura Amazônica David Miguel, na Pedreira.

A disputa se inicia entre as escolas de samba do 3º Grupo, na sexta-feira, 23. No sábado, 24, é a vez das escolas do 2º Grupo; e no domingo, 25, os blocos tomam conta da Aldeia Cabana. Nos dias 1º e 2 de março, são as escolas do 1º Grupo a mostrar alegorias, fantasias e todo o trabalho realizado nos barracões ao longo de um ano inteiro.

O calendário especial e as definições sobre os desfiles ocorreram em acordo celebrado entre a ESA (Escolas de Samba Associadas) e a Prefeitura de Belém, para melhor viabilizar o evento. O presidente da ESA, Fernando Guga, celebrou que as ações sobre o desfile tenham sido adotadas coletivamente. “Todas as decisões sobre o regulamento e diretrizes do Concurso do Desfile Oficial das Escolas de Samba foram tomadas em comum acordo entre Prefeitura, as agremiações e as Ligas. Isso é bem positivo”, explicou o presidente.

Ao todo 10 quesitos serão julgados durante os desfiles: Alegoria, Bateria, Comissão de Frente, Enredo, Evolução, Fantasia, Harmonia, Mestre-sala e Porta-bandeira, Porta-estandarte e Samba-enredo. No total, 37 jurados foram selecionados pelo edital da Fundação Cultural de Belém (Fumbel). As baterias de jurados estarão posicionadas no início do corredor do samba e próximo à apoteose dos mil e duzentos metros de avenida.

CULTURA POPULAR

A presidente da Fumbel, Inês Silveira, aponta que a Prefeitura de Belém investe mais de cinco milhões de reais no carnaval da capital, como um todo. “Nós temos hoje um carnaval, que é um grande evento da cultura popular e uma ação de governo. O carnaval não se limita ao desfile na Aldeia Cabana, mas é uma interação com os fazedores e fazedoras de cultura, durante boa parte do ano, e, acima de tudo, com a presença da economia criativa, para quem gesta o carnaval, para quem vive o carnaval, para quem tem suas habilidades profissionais dentro do carnaval”, avalia a presidente da fundação.

Trabalham no carnaval mais de 500 servidores. Além da Fumbel, também estão envolvidos no projeto Carnaval Sustentável, as Secretarias Municipais de Saneamento (Sesan), de Meio Ambiente (Semma), de Saúde (Sesma) e de Urbanismo (Seurb), a Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), Coordenadoria de Comunicação Social (Comus) e Guarda Municipal de Belém (GMB).

ECONOMIA

A expectativa para os dias de folia na Aldeia Cabana também é grande para quem trabalha com e no Carnaval. O pedreiro Mateus Cabral, um dos mais de cem trabalhadores que estão atuando na montagem da estrutura para o desfile na Aldeia Cabana, conta que essa foi a oportunidade que ele conseguiu para mostrar seus serviços. Desempregado aos 25 anos e com uma filha pequena para cuidar, Mateus foi chamado para trabalhar como servente.

“Um amigo meu me indicou para essa vaga e foi maravilhoso, porque eu estava desempregado e tenho uma filha pequena para sustentar. Então, foi uma vaga muito bem-vinda. Eu comecei a trabalhar ontem e esse é meu segundo dia de trabalho. Pelo menos, no carnaval, eu vou conseguir meu dinheiro”, conta, com alegria, o trabalhador.

Outro que celebra as oportunidades que o carnaval oferece é o motociclista Alessandro Matos, que trabalha com aplicativo de transporte por motocicleta. “O carnaval é uma ótima festividade, porque é uma mistura de cultura e turismo e promove uma interação com pessoas vindas de outras cidades para aproveitar essa festa. Tudo isso transforma o carnaval numa coisa muito boa. Além disso, é uma oportunidade de reunir as pessoas, que, depois da pandemia, precisam de motivos para celebrar e serem felizes. Para a gente que trabalha com transporte, o carnaval deixa tudo ainda mais movimentado e é a oportunidade de ganhar mais”, conta o trabalhador de aplicativo.

Confira as agremiações carnavalescas que irão desfilar na Aldeia Cabana David Miguel.

Desfile oficial do Carnaval de Belém

Local: Aldeia Cabana de Cultura Amazônica David Miguel – Pedreira.

Sexta-feira (23.02), a partir das 20h:

Escolas de Samba do 3º Grupo:

Grêmio Recreativo Escola de Samba “Paixão Rubro Negra”;

GrêmioRecreativo Escola de Samba “Rosa da Terra Firme”;

Grêmio Rec. Cult. “Universidade de Samba Nação Rubro Negra”;

Associação Carnavalesca “Alegria Alegria”;

Agremiação Carnavalesca “Caprichosos da Cidade Nova”;

Associação Sociocultural e Carnavalesco “Guerreiros do Samba e do Amor”;

Escola de Samba “Mocidade Botafoguense”;

Sociedade Cultural do Pará “Embaixadores Azulinos”.

Sábado (24.02), a partir das 19h:

Escolas de Samba do 2º Grupo:

Guardiões do Samba da Pedreira – GRCS;

Associação Carnavalesca “A Grande Família”;

A.C.B.C. “Coração Jurunense”;

Grêmio Recreativo Escola de Samba “Mocidade Olariense”;

Escola de Samba “Mocidade Unida Do Bengui”;

Assosiação Carnavalesca “Cacareco”;

Associação Carnavalesca “Império Jurunense”;

Grêmio Social e Recreativo Escola de Samba “Habitat do Boto”.

Domingo (25.02), a partir das 18h:

Blocos Carnavalescos:

Agremiação Carnavalesca e Cultural “Unidos da Pedreira”;

Associação Carnavalesca “Mocidade Unida do Umarizal”;

Associação Carnavalesca “Estrela Reluzente”;

Grêmio Recreativo Cultural e Carnavalesco “Bloco do Sapo Muiraquitã”;

Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco “Estação Terceira”;

Associação Carnavalesca, Cultural e Recreativa “Mocidade Alegrense da Pedreira”;

Escolas de Samba do 3º Grupo;

Grêmio Recreativo B. Carnavalesco “Parangolé do Samba”;

Associação Carnavalesca “Nova Mangueira”;

Real Sociedade Cultural Carnavalesca “Portela”.

Sexta-feira (1º.03), a partir das 20h:

Escolas de Samba do 1º Grupo:

Escola de Samba “Boêmios Da Vila Famosa”;

Grêmio Recreativo Carnavalesco “Os Colibris”;

Grêmio Recreativo e Carnavalesco “Deixa Falar”;

Escola de Samba da “Matinha”;

Associação Carnavalesca Sociedade “Embaixada de Samba do Império Pedreirense”.

Sábado (2.03), a partir de 19h:

Escolas de Samba do 1º Grupo:

Grêmio Recreativo Escola de Samba “Piratas da Batucada”;

Associação Cultural Recreativo Carnavalesco “Império de Samba Quem São Eles”;

Associação Carnavalesca “Bole Bole”;

Grêmio Recreativo Escola de Samba “Acadêmicos da Pedreira”;

Grêmio Recreativo Esportivo Beneficente Jurunense “Rancho Não Posso Me Amofiná”;

Escola De Samba “Xodó da Nega”.

Imagens: Agência Belém