Desfiles oficiais prometem mostrar a riqueza cultural do carnaval de Belém

Belém está se preparando para realizar o carnaval 2024, o calendário está programado para acontecer nos dias 10 a 13 de fevereiro, os desfiles serão realizados nos distritos de Icoaraci, Mosqueiro e Outeiro e no período de 23 de fevereiro a 2 de março, em dois finais de semana, na Aldeia Cabana, em Belém.

Concursos carnavalescos oficiais

O carnaval deste ano contará com concursos oficiais de Escolas de Samba dos 1º, 2º e 3º Grupos, assim como o concurso oficial de Blocos Carnavalescos em Belém. Nos distritos de Icoaraci, Outeiro (Ilha de Caratateua) e Mosqueiro também serão realizados concursos oficiais de Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos.

Sobre o resultado dos editais

O resultado do edital 001/2024, que define os contemplados com as subvenções, serão anunciados até o dia 30 de janeiro. E já nesta sexta-feira, 19, sairá o resultado do edital 011, lançado ainda em 2023, para a seleção de julgadores que avaliarão os concursos carnavalescos em Belém e nos distritos, consolidando o compromisso da organização em assegurar um processo transparente e qualificado de avaliação.

A Prefeitura de Belém destinou um montante de R$ 2.715.750,00 para as subvenções sociais ao Carnaval 2024. Esse valor será distribuído entre as agremiações carnavalescas, de acordo com os critérios disponível no edital e que podem ser consultadas no site da Fumbel.

Confira a agenda de desfiles:

Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos – Distritos

Icoaraci (Grupo Único)

10/02/24 (sábado) – A partir das 19h

Mosqueiro(Grupo Único)

11/02/24 (domingo)- a partir das 19h

Outeiro(Grupo Único)

13/02/24 (terça-feira)- a partir das 19h

Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos – Belém (Aldeia Cabana)

3º Grupo

23/02/24 (sexta-feira)

19h

2º Grupo

24/02/24(sábado)

19h

3ºGrupo

25/02/24(domingo)

17h

Passagem de som das Escolas de Samba do 1º Grupo

27/02/24(Terça-feira) e 28/02 (quarta-feira)

20h

Concurso/Desfiles de Escolas de Samba – 1º Grupo

01/03/24(sexta-feira) – 20h e 02/03/24(sábado) – 19h

Apuração – Escolas de Samba e BlocosCarnavalescos/Distritos

Distrito de Icoaraci

14/02/24(quarta-feira) – 16h

Distrito de Mosqueiro

15/02/24(quinta-feira) – 16h

Distrito de Outeiro

16/02/24(sexta-feira) – 16h

Apuração – Escolas de Samba dos grupos 1º, 2º e 3º e Blocos Carnavalescos/Belém

06/03/24 (Quarta-feira) – 10h

Foto: João Gomes Ag.Belém